Kirche „Da ist noch nix geschwätzt“

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Es sind erstaunlich viele Missverständnisse, Ungereimtheiten und Unsicherheiten, die am Dienstagabend im rappelvollen Haus der evangelischen Kirchengemeinde Westheim-Uttenhofen zutage treten. Pfarrer Matthias Bilger hat zum Infoabend über die Umsetzung des Pfarrplans 2024 eingeladen, und die offiziellen wie inoffiziellen Vertreter der Kirchengemeinden Rieden, Bibersfeld sowie der Gastgebergemeinde erleben, wie bitter nötig das war. Denn es ist kurz vor knapp: Schon am Freitag will die Bezirkssynode beschließen, dass die ab 2020 pfarrerlose Gemeinde Rieden, wie im November 2017 anvisiert, künftig von Bibersfeld betreut wird. Mit einem Schreiben an den Landesbischof habe Rosengartens Bürgermeister Jürgen König die Mitglieder aller drei Gemeinden jedoch in letzter Minute „aufgeweckt“, wie der Bibersfelder Kirchengemeinderatsvorsitzende Armin Stutz es nennt.

Nichts unversucht lassen

Und das sind die Standpunkte, die sich im Lauf einer hitzigen Diskussion herauskristallisieren: Westheim-Uttenhofen stehe zum bereits vor einiger Zeit unterbreiteten Vorschlag einer Fusion mit Rieden, da seit Langem eine gedeihliche Zusammenarbeit auf vielen Ebenen bestehe, sagt Bilger, der damit die Meinung des Bürgermeisters teilt. Bibersfeld lehnt die Riedener „Zwangsheirat“ dagegen mit aller Entschiedenheit ab, da es eben keine Gemeinsamkeiten mit dem Nachbarn gebe: „Die Riedener werden weiter nach Westheim gehen, und an uns bleibt die Verwaltungsarbeit hängen“, spricht Kirchenpfleger Ludwig Hörrmann für die Bibersfelder, deren Pfarrer Friedemann Horrer im Lauf des Abends mehrfach unmissverständlich klarmacht, dass seine Gemeinde nichts unversucht lassen wird, um das Blatt doch noch zu wenden. Den Unmut beider Parteien bekommt Riedens Kirchengemeinderatsvorsitzender Martin Reti zu spüren. Der Vorwurf: Die Haltung der Bibersfelder sei ihm seit einem Jahr bekannt, und wäre aus seiner Gemeinde ein deutliches Bekenntnis zu Westheim-Uttenhofen gekommen, könnte die Angelegenheit längst erledigt sein. „Wir sind davon ausgegangen, dass die Abstimmung der Bezirkssynode verbindlich ist und haben uns demgemäß orientiert“, verteidigt sich Reti. Überdies habe das Angebot aus West­heim-Uttenhofen den Eindruck erweckt, in Rieden solle „der Laden dichtgemacht werden“. Man wolle aber so viel Selbstständigkeit wie möglich bewahren.

Wie Pfarrer Bilger zuvor nochmals betont, würde er den freiwilligen Zusammenschluss nur als Fusion umsetzen. Das bedeutet: ein gemeinsamer Kirchengemeinderat und Westheim als Hauptkirche. Alles andere sei zu aufwendig, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Konstellation Westheim-Uttenhofen-Rieden eine sehr große Gemeinde mit 2600 Mitgliedern ergäbe. Beim von der Synode verordneten Zusammengang mit Bibersfeld (etwa 1800 Gemeindemitglieder) hätten die Riedener bessere Karten und könnten auf die Rechtsform einer Gesamtkirchengemeinde bestehen — mit zwei gleichberechtigten Kirchengemeinderäten und entsprechend hohem Verwaltungsaufwand. „Darum sind wir davon ja so begeistert“, knurrt Friedemann Horrer. Spätestens wenn ein Nachfolger für ihn gefunden werden müsse, so prophezeit er, kämen die Riedener aber auch nicht mehr um die Fusion mit Bibersfeld herum.

„Dann wird es aber Zeit“

„Die Gemengelage im Riedener Kirchengemeinderat ändert sich jede Woche, da ist noch nix geschwätzt“, rudert der unter Druck geratene Reti zurück. „Dann wird es aber Zeit“, bedeuten ihm mehrere Besucher mit Blick auf die Zusammenkunft der Synodalen. Ob deren Beschluss unumstößlich sein wird, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Info Am Ende fassten die gescholtenen Riedener im kleinen Kreis einen Beschluss: Für den heutigen Mittwoch wollen sie um 19.30 Uhr ihre Mitbürger im Gemeindehaus zusammentrommeln, um herauszufinden, wo aus ihrer Sicht die seelsorgerische Reise hingehen soll.