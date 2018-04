Handwerk „Brezel geht immer!“

Bühlerzell / Kimberly Nicolaus

Zwölf Uhr nachts. Der erste Husten reizt. Gezeichnet durch Mehlstaub im Rachen, an den Händen und in den Augen arbeitet Ingmar Krimmer unermüdlich weiter. Er befeuchtet seine Hände im Wassereimer, greift in die riesige Schüssel und zieht. Der Teigschaber trennt die klebrige Masse und der Meister klatscht sie auf die Waage des Rezeptcomputers. Sein Augenmaß stimmt, die Teigmenge liegt im Toleranzbereich.

Um 23 Uhr in die Backstube

Bäckermeister Ingmar Krimmer verlässt auch freitags gegen 23 Uhr Ehebett und Kinder. Er läuft hinunter in die Backstube, während andere in Bars oder Clubs feiern. Der damals 26-Jährige übernahm 2014 mit Ehefrau Tanja Krimmer die alteingesessene Bäckerei Hille in Untermünkheim.

„Der Ofen sollte nie leer stehen, deshalb müssen wir Teige schnell und fehlerlos produzieren“, erklärt Krimmer. Das nächtliche Wettrennen mit dem Ofen hat längst begonnen. Die gegenüberliegende Arbeitsfläche hat Geselle Volker Weiß schon mit einer Mehlschicht überzogen. Krimmer kennt die Arbeitsabläufe wie im Schlaf. Mit schwarz-weiß karierter Arbeitshose, einem weißen T-Shirt und der Backschürze stellt er sich neben seinen Kollegen. Der Mehleimer steht griffbereit. Einschlagen, ein Stück drehen, einschlagen und ein Stück drehen, so formt Krimmer mit Handarbeit seine Brote.

Das Saatenkornbrot legt er in eine Mischung aus Sonnenblumenkernen, Leinsamen, Haferflocken und Roggenvollkornschrot. Alles bio, versteht sich. Anspannung und Konzentration zeichnen sein Gesicht, als das Piepen beginnt. Gemeinsam ziehen die Bäcker die Brote aus dem Ofen, die mit Wasser besprüht werden – für den Glanz. „Das ist der schönste Moment, wenn wir die Brote rausholen und die gut aussehen. Dafür lohnt es sich, aufzustehen.“

Discounter gegenüber

Auf der Straßenseite schräg gegenüber steht eine Discounter-Filiale. Sie öffnete neun Monate nach Krimmers Backstub‘. Auch dort werden Backwaren angeboten. Zu deren Herstellung heißt es: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus Wettbewerbsgründen keine Details zu dem Thema kommunizieren.“ Auch bei Kerns und an der Tankstelle gibt es Backwaren.

Nach Angaben der Handwerkskammer Heilbronn-Franken schlossen innerhalb der letzten zehn Jahre rund 20 Prozent der Bäckereibetriebe in der Region. Ende 2017 waren es im Zuständigkeitsbereich noch 190 Betriebe, die Brot, Brezeln und vieles mehr in Handarbeit herstellen.

Krimmer und sein Geselle backen weiter. Auf Hochtouren. Die Fenster in der Backstube beschlagen, obwohl Ventilatoren gegen den Dampf kämpfen. Die Bäcker tragen auf den Schultern ein Holzbrett nach dem anderen mit frischgebackenem Brot zum Regal. Wenn in der Nacht von Freitag auf Samstag die letzten Brote von insgesamt 250 Kilogramm Teig im Backofen aufgehen und ihre knusprige Kruste erhalten, löst sich seine Anspannung. Um drei Uhr ist Schichtbeginn für den Meister Tobias Wild und Gesellin Chie Kiritohshi. Damit folgt der Startschuss für die Tagesproduktion von 1200 Brezeln. Was in der Industrie über Fließband und den Brezelschlinger läuft, verarbeiten Gesellen und Meister überwiegend von Hand. Im Akkord rollen sie die Teiglinge aus, in der Mitte bleibt ein dicker Bauch, links und rechts außen wird der Teig dünn. An beiden Enden hochgezogen, eine kurze Drehung und schon liegt die erste Brezel auf dem Blech. Spielerisch leicht sieht das aus. Auch Krimmers Frau Tanja kommt um vier Uhr in die Backstube. Die 27-Jährige beginnt, Brot und Weckle in Körben zu sortieren, die an Kunden ausgefahren werden. Das Babyfon für die Kinder Melina und Jona ist griffbereit. Eine halbe Stunde später schlägt es Alarm: Windelwechsel für den zweijährigen Jona.

Nach rund sechs Stunden Arbeitszeit nimmt Volker Weiß eine Pause. Auch Ingmar Krimmer geht zum Frühstück. Eine Genuss­entscheidung zu treffen, fällt ihm jedoch schwer: „Im Moment finde ich das Ruchspitz ziemlich geil. Aber eigentlich ist mein Lieblingsbrot das Hohenloher Genetzte. Grundsätzlich bin ich einfach Brotesser, ich sage immer: Lieber Brot als Weckle! Aber eine Brezel geht immer.“

Dann redet Krimmer Klartext: „Das Problem ist nicht, dass kein Markt für Bäcker da ist, sondern dass viele Bäcker immer noch Fertigmischungen einsetzen und Teiglinge zukaufen. Das macht auch der Discounter und verkauft es noch für die Hälfte.“ Wenn die Ware gleich schmeckt, warum solle der Verbraucher nicht zur preiswerten greifen? Die Versorgung könne die Industrie locker gewährleisten. Krimmers Backstub‘ setzt auf eine andere Strategie, die mit hoher Qualität durch regionale Bio-Rohstoffe beginnt, über Transparenz durch Backworkshops und Zutatenlisten mit dem Anspruch eines Fachgeschäfts endet. So möchten Ingmar und Tanja Krimmer den Markt für Kunden bedienen, die darauf Wert legen. Cool sei für ihn auch das positive Feedback, daraus ziehe er Kraft.

Wenig Anerkennung

Währenddessen kommt Auszubildende Iris Oestreich in die Backstube. Sie ist eine von knapp 18 000 Auszubildenden, die der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks im Jahr 2016 erfasste. Zehn Jahre zuvor waren es mit rund 33 000 Auszubildenden noch fast doppelt so viele. Als Grund, was das Bäckerhandwerk selbst falsch gemacht habe, sieht Krimmer die Ausbeutung und schlechte Bezahlung über Jahre, dazu käme ein gesellschaftliches Problem, dass der Beruf zu wenig anerkannt werde. Oestreich ist heute ab vier Uhr verantwortlich für Krimmers Berliner.

Rund 400 Kunden

Eine Stunde vor Ladenöffnung trudeln auch die Verkäuferinnen ein. Für rund 400 Kunden füllen sie Krimmers Verkaufsfläche mit frischgebackenem Brot und Kleingebäck. Zeit für Krimmer und seine Kollegen, um die vorbereiteten Brezeln auszubacken. Der Geselle legt die erste Ladung auf die Schiene: Ein Laugen-Wasserfall platscht auf die Brezeln ein. Auf der anderen Seite steht Krimmer: Ein Messer in der linken und ein Messer in der rechten Hand, so schlitzt er den Bauch der Brezeln auf und streut etwas Salz hinein. Pünktlich zur Ladenöffnung liegen sie im Verkaufskorb.

Info Die Autorin Kimberly Nicolaus studiert Crossmedia-Redaktion im vierten Semester an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Im August 2016 war sie Praktikantin in der Redaktion des Haller Tagblatts.