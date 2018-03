Sängerin „Bach war ein absolutes Genie“

Schwäbisch Hall / Hans Kumpf

Im Jahr 2016 konzertierten die Vokalistin Veronika Harcsa und der Gitarrist Bálint Gyémánt erstmals beim Haller Jazz-Art-Festival. Die 35-jährige Ungarin beantwortete am Samstag bei ihrem erneuten Gastspiel einige Fragen.

Erinnern Sie sich noch an den Auftritt in Hall vor zwei Jahren?

Veroinka Harcsa: Das Publikum hat uns damals einen sehr herzlichen Empfang bereitet – so wie am heutigen Abend auch. So etwas inspiriert uns sehr.

Wohnen Sie noch in Ungarn?

Ich wohne sowohl in Budapest als auch in London.

Früher haben Sie regelmäßig Konzerte in einem Berlin Restaurant gegeben …

Für das ungarische Kulturinstitut trat ich dort allmonatlich mit einem Duo-Partner auf. Inzwischen interessiert sich sogar eine Schallplattenfirma für diese Musik.

Das Stück „Give Time” lehnt sich an den deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach an. Was lieben Sie an Bach?

Er war ein absolutes Genie – wie Michelangelo in der Kunst. Wenn man Musik studiert, ist Bach das A und O. Bálint Gyémánt befasst sich intensiv mit ihm.

Was für ein Verhältnis haben Sie zu den ungarischen Komponisten Zoltán Kodály und Béla Bartók ?

Beide habe ich gern. Nächste Woche kommt eine CD mit mir heraus, die auf Werken von Bartok basiert. Für ungarische Musiker bedeutet Bartok ein Muss. Wichtig sind auch die zeitgenössischen Komponisten wie György Ligeti und György Kurtág.

2016 sangen Sie zwei Stücke mit der phrygischen Skala, wie beim spanischen Flamenco. Lieben Sie auch die ungarische Gypsy-Musik?

In Ungarn ist die Gypsy-Musik für jeden sehr wichtig. Von Zeit zu Zeit kooperiere ich mit originalen Instrumentalisten dieses Genres.