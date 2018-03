Kabarett „Angstschweiß und Bohnerwachs“

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Wenn sie es satt haben, hungrig zu sein, werden sie alle kommen.“ Er klingt schon fast etwas poetisch, dieser Satz mit den unangenehmen Wahrheiten, der in der Fülle der weiteren poetisch klingenden Sätze des Abends auch fast schon etwas unterzugehen droht. Wie die Flüchtlinge, denen er gewidmet ist. „Niemand hat es verdient, im Mittelmeer zu ertrinken. Egal, woher er kommt, und egal, wohin er will.“ Christoph Sieber wirft einen analytisch scharfen Blick auf das Weltgeschehen, der für die berührt wirkenden Zuschauer im Haller Neubau-Saal nicht immer leicht zu genießen ist.

„Den Menschen, die unsere Kinder betreuen, bezahlen wir viel weniger Geld als den Menschen, die unser Geld betreuen.“ Für den Preisträger des deutschen Kleinkunstpreises ist dies wie ein Synonym für die Absurdität der Gesellschaft. Wie auch die Forderung von Trump nach Waffen für die Lehrer. „Wer jemals sieht, wie ein Lehrer mit einem Videorecorder umgeht, sollte ihm keine Waffe in die Hand geben“ zitiert er dazu einen Beitrag auf Twitter.

Prognosen für die Zukunft

„Seit Jahrhunderten das gleiche Elend“, beginnt er sein Märchen der Bildungsregion Deutschland. „Allmorgendlich zur nächtlichen Stunde fließt die Armee der unausgeschlafenen Zombies über die Schulflure, durch die der Todeshass aus Angstschweiß und Bohnerwachs wabert und in dem sich Lehrer und Schüler gegenseitig ihre fröhliche Desillusion ins komatöse Dasein pauken.“ Nur einer der vielen Sätze des schwäbischen Kabarettisten, die förmlich unter die Haut gehen. „Schwäbisch Hall ist viel Elend gewohnt“, verteidigt er sich. „Da kommt es auf mich auch nicht mehr an.“ Im „Hexenkessel“, wie er es selbst bezeichnet, des nicht ganz gefüllten Neubau-Saales stellt er dann ernüchternd fest: „Den Altbau hierzu will man ja lieber gar nicht sehen – auf diese Bretter können Sie bauen.“

Er zitiert Gedichte, erschreckend aktuell, aus dem Jahr 1798. Er lässt den schwäbischen Bäckermeister „Häberle aus Laiblingen“ in denglisch seine Zukunftsprognosen erläutern. „Wir haben den Break-even-point in Cash-Flow bei Business-to-Business nicht erreicht.“ Seiner Übersetzung nach: „Die Kacke ist am Dampfen.“ Und er spielt einen Erb-Millionär, der bei „Schampus für Obdachlose“ aktiv seine Hilfsbereitschaft demonstriert.

Blick auf die nächste Generation

„Recht hat der Sieber zwar nicht, aber es hört sich sehr gut an.“ Als regelmäßiger Gast von Kabarettsendungen im Fernsehen weiß Sieber aber auch Neues zu berichten. Er unterstützt die Werbung für ein 72-Stunden-Deo („Früher nannte man das Duschen“) und enthüllt, dass Zalando eine neue Marketingstrategie entdeckt habe. „Sie eröffnen jetzt Läden in den Innenstädten.“ Und er freut sich, dass die Bahn mit ihrem Zeitmanagement, wie er die Verspätungen bezeichnet, jetzt viel mehr südländisches Flair nach Deutschland bringen würde.

Die Frau gehöre so wenig an den Altar („sonst hätte der Herdplatten“) wie er selbst: „Ich bin heterosexuell und vernünftig.“ Zum Schluss noch der Ratschlag: „Hört nicht auf eure Eltern.“ Seine seien über siebzig und damit „in einem schwierigen Alter“. Sie bauen Marihuana im Keller an und fahren einen SUV. „Die nächste Generation wird es richten“, so seine Erkenntnis. „Falls die noch Scherben finden, die sie aufkehren können. Auf diese Menschen soll man dann bauen“, äußert er sich mit Blick auf die Jugendlichen, die nur noch auf ihr Handy glotzen. Eine wertvolle Erkenntnis.

Gerade in Schwäbisch Hall. „Machst nix, kannst nix, bist ein Depp“, rappt er zur eingespielten Musik. „Macht nix – dafür gibt‘s `ne App.“ Christoph Sieber – „Hoffnungslos optimistisch“ – wie der Titel seines Programms. Aber unglaublich gut. Auch wenn er viel mehr zum Nachdenken anregt als zum Lachen. Oder gerade deswegen.