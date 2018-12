Geschichte „Alles zu fotografieren, drängte sich auf“

Ray Dauphinais - aus den USA - war in den 1970er-Jahren als US-Soldat in den Dolan-Barracks in Hessental stationiert © Foto: privat

Eine Momentaufnahme aus dem Tower in Hessental. Ray Dauphinais war in den Dolan Barracks bei der Luftraumüberwachung eingesetzt. © Foto: Ray Dauphinais

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Wie sind Sie nach Schwäbisch Hall gekommen?

Ray Dauphinais: Die US-Armee entschied das für mich. Dabei bin ich sehr glücklich, dass sie mich nach Schwäbisch Hall schickten. Ich war in den Dolan Barracks bei der Luftraumüberwachung eingesetzt. Um genau zu sein in der Einheit „14th Air Traffic Control“, von November 1972 bis Februar 1976.

Können Sie sich noch an die Reise nach Hall erinnern?

Wir flogen von der US-Basis Gander in Neufundland zur Rhein-Main Air Base nach Frankfurt. Von dort aus ging es mit dem Zug weiter nach Schwäbisch Hall. Meine erste Nacht verbrachte ich im Hotel Kronprinz beim Bahnhof. Am nächsten Morgen holte mich ein Armeeangehöriger ab und brachte mich zu den Dolan Barracks.

Können Sie sich an den ersten Kontakt mit der deutschen Bevölkerung erinnern?

Ja. Das war im Zug von Frankfurt nach Schwäbisch Hall. Spät in der Nacht war ich etwas verwirrt und wurde von vielen sehr lieben und hilfsbereiten Deutschen umringt, die meine Verlorenheit bemerkten und halfen.

Können Sie sich an den ersten Tag erinnern?

Die Aussicht, die Geräusche, die Gerüche und die Landschaft waren so wundervoll und aufregend für mich.

Doch es herrschte der Kalte Krieg. Bekamen Sie die Auswirkungen zu spüren?

Ich kam einige Monate nach dem Attentat bei den Olympischen Spielen in München an. Europa wurde seinerzeit überflutet von terroristischen Aktivitäten. Flugzeug-Entführungen waren damals an der Tagesordnung. Auch Sprengstoffattentate gab es häufiger.

Wie sah Ihre Tätigkeit in den Barracks aus?

Ich war zwei Jahre der Radareinheit direkt auf dem Flugplatz zugeteilt. Dann arbeitete ich im Tower. Wir waren sowohl für das Flugfeld der Armee als auch für das zivile Flugfeld zuständig.

Was machten Sie in Ihrer Freizeit?

Wir unternahmen Tagesfahrten mit dem Zug. Am liebsten fotografierte ich aber. Ich habe viel Zeit mit Werner Ritter im Fotolabor der Dolan Barracks verbracht.

Damals starteten Sie Ihre Karriere als Fotograf.

Das Land, die Leute, das Wetter. Alles war einfach so schön, farbenfroh und interessant. Das alles zu fotografieren, drängte sich mir geradezu auf. Ich benutzte zwei Spiegelreflexkameras von Pentax. Ich fotografierte einige Bilder im Auftrag der Armee. Die privaten Bilder überwogen aber.

Wie kamen Sie an Ihre Motive?

Die Tagesausflüge und das Leben vor Ort interessierten mich. Das Kloster Comburg war eines meiner Favoriten. Ich bin Stunden lang drum herumgelaufen, um den perfekten Ort zu finden, um es zu fotografieren.

Auf einigen Fotos sind Michelbach zu sehen und der Bahnhof Hessental sowie der Einkorn.

Ich wohnte in den letzten beiden Jahren in Michelbach an der Bilz. Ich liebte das kleine Dorf und die Leute dort. Ich lief häufig den Weg hinter meinem Haus in der Panoramastraße hoch, um auf den Einkorn zu gelangen. Mein Bruder war in Stuttgart stationiert und besuchte mich häufig am Wochenende. Ich holte ihn vom Hessentaler Bahnhof ab.

Was haben Sie nach 1976 gemacht, als Sie zurück nach Amerika gingen?

Ich absolvierte die Flugschule der US-Armee. Ich bin viel fürs Militär geflogen, habe für Privatfirmen Ölfelder angeflogen, habe Rundflüge absolviert und Medizin per Flugzeug transportiert. Aktuell bin ich der Direktor einer Gesellschaft, die Medizin per Luftweg transportiert.

Sind Sie jemals zurück nach Deutschland gekommen?

Nein. Aber ich würde es eines Tages gerne tun.

Info Das 68-seitige Magazin „Dolan Barracks – vor 25 Jahren ziehen die Amerikaner aus Schwäbisch Hall ab“ in den Shops der Zeitung in Hall und Gaildorf erhältlich. Es enthält Erinnerungen und viele unveröffentlichte Fotos.