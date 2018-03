Ostern „Alle Glocken der Kirche verkünden die Auferstehung“

Schwäbisch Hall / swp

Wann läuten die Glocken der Michaelskirche in der Passionszeit und zu Ostern? „Wir Haller freuen uns immer wieder, wenn wir die Glocken der Michaelskirche hören“, schreibt Georg Hüfner. Der Haller engagiert sich im Förderverein Mittelalterlicher Kirchen und kann das Geläut von seiner Wohnung in der Altstadt täglich hören. Für die Leser hat er aufgeschlüsselt, was in Hall in den nächsten Tagen zu hören sein wird: Diese Glocken bilden auch tatsächlich eines der schönsten Geläute im Land. Die Glocken läuten jedoch nicht nach Lust und Laune des Mesners, sondern nach einer liturgischen Ordnung des Tages und des Kirchenjahres.

Jeden Werktag früh um halb sieben lädt uns die „Vater-Unser-Glocke“ zum Morgengebet ein. Mittags um zwölf Uhr und um sieben Uhr abends übernimmt dies die „Versöhnungsglocke“ (diese wäre frühmorgens für manche Schläfer zu mächtig).

Doch merkwürdig: jeden Donnerstag nach dem Abendläuten schließt sich ein heller, silbriger Glockenklang an: Es ist die „Namenlose Glocke“, die seit 750 Jahren an Jesu Beten im Garten Gethsemane erinnert, voller Angst und Zweifel, ob dies Kommende Gottes Wille sei, Angst eines Menschen wie wir alle, die wir oft Angst haben.

„Christi-Angst-Läuten“ wird dieses Läuten genannt, am heutigen Gründonnerstag, dem Tag vor Karfreitag, nach 19 Uhr, mögen wir besonders darauf hören.

Am Karfreitag lädt das große „Trauergeläut“ kurz vor zehn zum Gottesdienst ein. In dieser ernsten und tiefen Klangkombination läuten die Glocken nur ein Mal im Jahr, am Karfreitagmorgen.

Am Karfreitag um 15 Uhr nachmittags erinnert die tief klingende, mächtige „Michaelsglocke“ an die Todesstunde Jesu. Nach deren Verklingen schweigen alle Glocken bis zum Ostermorgen.

Am Ostersonntagmorgen aber wird die Osterfreude deutlich hörbar: Alle zehn Glocken der Michaelskirche verkünden die Auferstehung und laden zum Gottesdienst um 10 Uhr ein. Dieses prachtvolle Geläut ist nur an hohen Festtagen im Jahr zu hören.

Info Geöffnet ist die Kirche und der Glockenstuhl des Turms am Montag von 12 bis 17 Uhr; Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr; Sonntag ab 11.30 Uhr. Zudem gibt es Glockenführungen.