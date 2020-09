Seit fast 100 Jahren besteht Gerhards Marionettentheater. Ist es nun, in der Corona-Krise, in seiner Existenz bedroht? Bis auf Weiteres sind alle Vorstellungen im Haller Theater im Schafstall abgesagt. Muss die seit Jahrzehnten in Schwäbisch Hall ansässige Theaterfamilie aufgeben? Nein, sagen Kari...