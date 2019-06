Die Arbeiten am Wohnmobilparkplatz an der Auwiese sind abgeschlossen. Die Stadt bietet neben Strom und Wasser auch Entsorgung an.

Die Campingstühle stehen nebeneinander im Schatten des Wohnmobils. Das SO-Kennzeichen deutet auf den Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen hin. Rainer Hallmann (78) und seine Frau Hildegard (74) vom Möhnesee haben es sich auf dem Auwiesenparkplatz gemütlich gemacht – soweit das auf einem Schotterplatz geht. „Wir waren auf der Bundesgartenschau in Heilbronn. Jetzt wollen wir die Kunsthalle Würth sehen“, sagt die Sauerländerin.

48 Stunden kostenlos abstellen

Die beiden sind eingefleischte Wohnmobilisten, die seit 20 Jahren mehrere Wochen im Jahr auf Achse sind. Dass sie nun erstmals in Hall aufschlagen, liege daran, dass sie eigentlich in Richtung Bad Waldsee unterwegs sind, wo das Jahrestreffen des Mercedes-­G-Clubs ansteht. Der Geländewagen stehe aber daheim, da es sich mit dem Mercedes-Wohnmobil komfortabler reisen ließe. Wohnmobilisten sind heutzutage längst nicht mehr Sparurlauber, sondern immer häufiger betucht.

Beeindruckt sind die mobilen Gäste vom Haller Platz mit kostenlosen Stellplätzen. „Sehr neu und sehr sauber“, lobt Hildegard Hallmann. „Man müsste hier Geld verlangen.“ Ihr Mann fügt an: „Sonst kostet es überall etwas an viel unmoderneren Anlagen. Ich würde hier gerne bezahlen.“

Seit wenigen Wochen sind die Arbeiten abgeschlossen und mehrere Wohnmobilisten nutzen die neun Abstellmöglichkeiten bereits. An Säulen wird kein Sprit getankt, sondern Strom. Die Kilowattstunde gibt es für 50 Cent. Zwei Säulen mit je vier Steckdosen stehen bereit. Daneben gibt es an einer anderen Säule Trinkwasser: 100 Liter für einen Euro.

Reinhold Goisser, Abteilungsleiter Tiefbau der Stadt Schwäbisch Hall, betont den Umweltgedanken. „Wir haben nicht nur an die Versorgung gedacht, sondern auch an die Entsorgung.“ Der Inhalt mobiler Abwassertanks kann kostenlos in ein Rohr gekippt und entsorgt werden. Daneben können fest am Wagen installierte Tanks über ein Abflusssystem im Boden abgelassen werden. Eine Spülung startet automatisch, spritzt Wasser nach oben. Sogar an den Satellitenempfang habe man gedacht, ergänzt Spoden. Richtung Süden gebe es für die Schüsseln auf den Fahrzeugdächern freie Sicht gen Himmel.

Marcus Eissing vom beauftragten Büro Ingenieur Plan Eissing spricht von einer „einmaligen Ausstattung im Landkreis“. Das hat sich die Stadt einiges kosten lassen: Der Auftrag war 2018 für 185.000 Euro an die KTS Bauunternehmung GmbH in Heilbronn vergeben worden. Inklusive Baunebenkosten wurden 240.000 Euro investiert. Teuer war, laut Goisser, die unterirdischen Leitungen zum Parkplatz zu legen.

Alternative zur Weilerwiese

Dass nun der Stellplatz überhaupt an der Auwiese realisiert wurde, hat eine Vorgeschichte. Einst gab es kostenpflichtige Wohnmobilstellplätze auf der Weilerwiese. Doch 2016 begannen dort die Arbeiten für die Zwillingsgebäude. Als Alternative wurde der städtische Schotterparkplatz Auwiese ausgewählt.

Unklar war damals, ob der neue Standort überhaupt angenommen wird. „Wohnmobilisten wollen nie weit weg sein von der Stadt“, meint Robert Spoden von der städtischen Touristik und Marketing. „Wir haben es hier ein­einhalb Jahre versucht. Es hat gut funktioniert. Zu Fuß ist man in 15 Minuten in der Stadt.“ Touristen lobten das Areal.

Neun Plätze sind verfügbar

Allerdings sei die Ausstattung nicht ausreichend gewesen. Vor zwei Jahren wurde der geschotterte Bereich zum Teil asphaltiert. Eine Ausfahrt wurde mit Pollern geschlossen, um die direkten Anwohner vor Lärm zu schützen – unter anderem durch Besucher des Club Alpha, der dort nebenan sein neues Domizil hat. Frauenparkplätze wurden geschaffen, die Beleuchtung erweitert und auf LED umgerüstet. Durch Beschilderungen werde deutlich, so Goisser, dass der hintere Teil für Wohnmobile reserviert ist. Neun Stellplätze mit jeweils neun Metern Tiefe stehen zur Verfügung, die maximal 48 Stunden lang kostenlos genutzt werden können.

Separat beworben würden die Stellplätze nicht, meint Spoden. „Das steht bei uns auf der Homepage und wird auch in entsprechenden Portalen im Internet erwähnt.“ Dass dem Campingplatzpächter in Steinbach nun Kunden wegfallen, diese Gefahr sieht Spoden nicht. „Ein Wohnmobilist geht nicht auf den Campingplatz.“ Das sei eine ganz andere Zielgruppe.

