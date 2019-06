Die Umleitung durch Obersontheim wird jetzt verlängert. An der Bühlertalstraße wird gearbeitet.

Zwischen dem Kreisverkehr Obersontheim und Bühlertann geht für den Verkehr momentan nichts. Dort wird die Landesstraße 1060 tiefgründig saniert. Voraussichtlich bis 21. Juni bleibe die Bühlertalstraße gesperrt, teilt die Haller Kreisverkehr GmbH mit. Busse der Firma Müller fahren während dieser Zeit eine Umleitung durch Obersontheim. Ergänzend zu den bisherigen Haltestellenverlegungen kommt es ab heute zu weiteren Einschränkungen, weil dann auch die Straße vom Obersontheimer Kreisverkehr bis nach Hausen für den Verkehr gesperrt ist.

Die Busse der Linien 12 und 13 von und in Richtung Hall, die fahrplanmäßig über Hausen verkehren und seither die Ersatzhaltestelle bei der Firma Kärcher bedient haben, fahren dann eine Umleitung von Hausen über Untersontheim nach Obersontheim und zurück. Bis zum Ende der Sperrung bedienen sie ersatzweise die Haltestelle „Obersontheim Post“. Die Verlegung zur Haltestelle „Obersontheim Post“ gilt auch für die Kurse 030, 100 und 112 der Linie 62 in Fahrtrichtung Crailsheim, weil auch diese verbunden mit der Sperrung den Halt „Firma Kärcher“ nicht mehr bedienen können. In Bühlertann kann weiterhin die Haltestelle „Bühlertann Haller Straße“ nicht bedient werden. Sie wurde zur Haltestelle „Bühlertann Kirchplatz“ verlegt.

