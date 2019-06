Ein Mann aus Hall hatte seine Tochter gegen den Willen der Mutter in Gaza gelassen. Nun will er das Kind zurückholen.

Wende im Fall der Kindesentziehung: Der 36-jährige Vater will nun seine mittlerweile 14 Jahre alte Tochter aus dem Gaza-Streifen nach Deutschland zurückholen. Im Alter von viereinhalb ließ der Ingenieur aus Hall sie bei der muslimischen Großmutter in Gaza zurück – gegen den Willen der christlichen Mutter, die in Deutschland lebt.

Als Studenten hatten sich die beiden Gleichaltrigen kennengelernt: die Ukrainerin und der Palästinenser, der zudem die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Im Sommer 2004 kam ungeplant die kleine Anni zur Welt (Name von der Redaktion geändert).

Die Studentin dachte, dass sie nach ihrer überwundenen Blutkrebserkrankung eigentlich gar keine Kinder bekommen könne. Die orthodoxe Christin und der Muslim heirateten nach islamischem Recht, bevor das Kind auf die Welt kam. Wenige Jahre später kam es zur Trennung. 2009 wollte die Ukrainerin in Göttingen weiter studieren. Ihm war das gar nicht recht.

Der Mann wollte im Sommer 2009 mit der Tochter nach Ägypten reisen und in seinem Urlaub die Familie im Gazastreifen besuchen. Obwohl ihr das missfiel, widersprach die Mutter dem Wunsch nicht. Sie unterschrieb beim Notar eine entsprechende Erlaubnis für eine Reise nach Ägypten, da sie das alleinige Sorgerecht für das Kind hatte.

Was dann passierte, füllt das 29 Seiten starke Urteil von Richter Jens Brunkhorst aus der ersten Instanz beim Haller Amtsgericht im Jahr 2014. Der Haller Richter verurteilte den Mann zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung und 18 000 Euro Schmerzensgeld an seine Ex-Frau. Grund: Der Angeklagte reiste absichtlich ohne Kind aus. Das blieb bei der Großmutter. Der 36-Jährige verschwieg danach der Mutter die Wohnadresse der Familie in Gaza, um eine mögliche Rückführung zu verhindern.

Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Berufung in Heilbronn ein, kam damit durch und wurde freigesprochen. Doch das Oberlandesgericht kassierte dieses Urteil. Nun muss der Prozess erneut in Heilbronn, von einem anderen Richter, aufgerollt werden.

Vater: „Habe egoistische Entscheidung getroffen“

Der Angeklagte bestreitet die Deutung aus dem ersten Urteil gestern im Berufungsverfahren am Heilbronner Landgericht. Die Großmutter und die Enkelin, die arabisch spricht, hätten sich gut verstanden. Die Großmutter, die Kontakte zur Hamas habe, befürchtete, dass die Kleine eine Christin wird. Am Abreisetag habe die Großmutter die Enkelin versteckt. „Ich habe eine egoistische Entscheidung getroffen. Ich hatte Angst um meine Arbeit“, sagte der Mann, der bei einer Firma im Hohenlohekreis beschäftigt ist. Er reiste ohne Tochter zurück, die nun seit zehn Jahren im Gazastreifen lebt und schnell Deutsch verlernte.

Der Richter am Heilbronner Landgericht, Thomas Berkner, lässt keinen Zweifel aufkommen, wie er die Lage sieht: „Fakt ist: Das Kind muss hierher.“ Falls das nicht geschehe, drohe dem 36-jährigen Ingenieur, der in Schwäbisch Hall wohnt, eine Haftstrafe von möglicherweise zwei Jahren. „Ich werde sie verurteilen müssen“, sagt gestern Thomas Berkner. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts sei eindeutig.

Ermorderte Frau in Wüstenrot Bundesgerichtshof: Mordprozess um Margot M. muss neu aufgerollt werden Der Fall der erstochenen Margot M. (59) wird neu aufgerollt. Die Bundesrichter rügen die fehlerhafte Darstellung zur DNA-Spur am Tatort.

Eine Stunde lang ziehen sich die Juristen zurück. Dann sprechen jeweils der Angeklagte und die Mutter der verschleppten Tochter, die als Nebenklägerin auftritt, mit ihren Anwälten. Sie werden sich einig: Am nächsten Verhandlungstag, dem 25. Juni, könnte ein Verständigungsvorschlag beschlossen werden. Der Angeklagte erhält eine Frist von „unter einem Jahr“, um das Kind zurückzuholen. Ihm werde dann nur eine Bewährungsstrafe auferlegt. Schafft er es nicht, droht ihm eine Haftstrafe von wohl zwei Jahren.

Der Angeklagte will es versuchen. Er sieht ein Problem: Das Kind wolle nicht zurück und er will es nicht zwingen. Es könne gut sein, dass Anni, wenn sie in drei Jahren 18 ist, wieder in den Gazastreifen zurückzieht.

