Beim Schenkenfest feiert das Bühlertal zwei Tage die neue Obersontheimer Ortsmitte, die neue Kita und das Leben an sich. Möglich wird die Party nur durch ehrenamtlichen Fleiß.

Einfach mal einen Bauplatz leer lassen: Das gehört wahrscheinlich zum größten städtebaulichen Luxus unserer Tage. Obersontheim hat ihn sich geleistet, und das Grundstück, auf dem bis 2014 das Traditionsgasthaus „Schwanen“ stand, als Freifläche gestaltet.

Nun freut sich die Gemeinde über ein luftiges Zentrum mit Blick auf die alte Pfarrkirche und das Schloss. Auch das historische Rathaus kann durch den Mut zur Lücke seine Schönheit in ganzer Pracht entfalten. Nachdem er ein paar Hundert Jahre neben dem „Schwanen“ eingeklemmt war, darf sich der Fachwerkbau mit seinen markanten Ecktürmen beim Schenkenfest so richtig in Szene setzen: Wechselnde Illuminationen der Fassade verzaubern das Gebäude am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit in ein Märchenschloss aus einer anderen Welt.

Die Handykameras glühen, die Besucher bestaunen die fantasievollen Farb- und Blütenmuster, die den Amtssitz des Bürgermeisters einhüllen. Ihre Kinder zu dieser späten Stunde nach Hause und ins Bett zu manövrieren, wird für manche Eltern angesichts dieser Herrlichkeit zum echten Problem. Zuvor hatte der magische Auftritt des Duos „Fire on Drums“ den Schwanenplatz in ein Meer aus lodernden Flammen getaucht.

„Ich denke, das Areal kann sich sehen lassen“, sagt Siegfried Trittner bei seiner Festrede. Wenn man die Treppe am Platz noch etwas verbreitert hätte, wäre Obersontheim vielleicht eine Außenstelle der Haller Freilichtspiele geworden, mutmaßt der Rathauschef und fügt sanft ironisch hinzu: „Aber so viel Theater wie in Schwäbisch Hall wollten wir dann doch nicht.“

Nicht nur die Fertigstellung des Schwanenplatzes wird beim traditionellen Schenkenfest mitgefeiert. Ebenso rückt die gelungene Umgestaltung der ehemaligen Hauptschule in eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür in den Fokus. „Wir haben regen Publikums­verkehr“, kann Erzieherin Sandra Wild am Sonntag vermelden.

Freibier vom Chef

Die eigentliche Party geht jedoch auf dem Hospitalhof ab. Drei Schläge braucht Siegfried Trittner für den Fassanstich, danach verteilt er Freibier, solange der Vorrat reicht. Überhaupt zeigt sich der Schultes an diesen zwei Tagen als vorbildlicher Gastgeber. Er übernimmt alle organisatorischen Durchsagen, leitet den Countdown zum Luftballonstart, nimmt sich Zeit für ein Schwätzchen mit jedem, der ihn anspricht, und strahlt vor Freude über die gute Laune der Gäste.

Immer mit dem Fotoapparat und Listen unterm Arm unterwegs ist Karin Köder. „Wir haben großes Glück, dass sich unsere Vereine für das Fest so kräftig ins Zeug legen“, lobt die Herrin über das Vorzimmer des Bürgermeisters das Engagement der zahllosen Ehrenamtlichen aus dem Bühlertal, die für Gaumen-, Augen- und Ohrenschmaus vom Feinsten sorgen. Würste, Pommes, Country Potatoes, Steaks, Kuchen und Eis finden reißenden Absatz. Hundert Portionen Gemüsereis sind am Sonntag im Nullkommanix verspeist und schmeckten wohl „formidabel“, wie ein Fan der kulinarischen Künste des Liederkranzes Obersontheim den zuständigen Köchinnen versichert.

Am Samstagabend verbreiten „Die Vellberger“ beste Schunkel-­Stimmung, am Sonntag legt der Musikverein Mittelfischach mit zünftiger Blasmusik nach. Kurz bevor die Feuerwehr zur abschließenden Rettungsübung anrauscht, hüpfen die TSV-Dance-Kids noch mit einer süßen Cheerleader-Choreografie über die Bühne.

