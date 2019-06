Der Haller Fachbereichsleiter für Planen und Bauen will in Dinkelsbühl OB werden. Bisher gehen 2020 drei Kandidaten ins Rennen.

Er sei hoch qualifiziert und bringe langjährige Erfahrung mit: So wurde Holger Göttler nach seiner Wahl durch den Gemeinderat im Juli 2017 als künftiger städtischer Fachbereichsleiter für Planen und Bauen vorgestellt. Göttler hatte sich im zweiten Ausschreibungsverfahren gegen acht Mitbewerber durchgesetzt.

Nun wird bekannt, dass der 50-jährige Familienvater die Stadt Hall, von deren Potenzial er schwärmt, bald wieder verlassen könnte. Der Architekt, Archäologe und Regierungsbaumeister will bei der Dinkelsbühler Bürgermeisterwahl am 14. März 2020 Amtsinhaber Christoph Hammer (CSU) ablösen. Sollte er gewählt werden, kommt es im Haller Fachbereich erneut zu einem personellen Engpass.

Göttler pendelt täglich

Hat es ihm in Hall nicht gefallen? „Doch sehr“, antwortet Göttler. „Ich fühle mich sehr wohl, bin glücklich und zufrieden.“ Noch pendle er täglich aus Dinkelsbühl oder übernachte in seinem Wohnmobil. Er liebäugle mit einem Grundstück in der Katharinenvorstadt oder im Bahnhofsareal. Alles hängt nun von der Wahl in Dinkelsbühl ab. Er habe „sehr lange überlegt“, ob er sich „nach der viel zu kurzen Zeit in Hall“ wieder nach Dinkelsbühl orientieren soll. Dort war er mehr als zehn Jahre als Stadtbaumeister tätig.

Als 2017 in der mittelalterlichen Stadt bekannt wurde, dass er nach Hall wechsle, sei er direkt von mehreren Stadträten aus unterschiedlichen Fraktionen angesprochen worden, ob er sich eine Kandidatur vorstellen könne. Zugesagt habe er damals nicht.

Die 12 000-Einwohner-Stadt geriet kurz darauf in die Schlagzeilen, weil SPD und Grüne gemeinsam in der „Süddeutschen Zeitung“ per Annonce einen Bürgermeisterkandidaten suchten. In der Stadt gebe es „große Unzufriedenheit“ mit der Politik des amtierenden OB, der seit 2003 im Amt ist, berichtet Göttler. „Schade, dass es bei der letzten Wahl 2014 keinen Gegenkandidaten gab“, so Göttler, der den Kontakt zu den Räten nicht abgebrochen hatte und sich letztlich doch noch für die Kandidatur entschied.

OB-Wahl Ellwangen Michael Dambacher dankt Mitbewerbern für fairen Wahlkampf Den zweiten Wahlgang entscheidet der Bühlertanner Noch-Bürgermeister für sich. Er holt zwei Drittel der Stimmen.

Mit ein Grund sei ein von Hammer ermöglichter Bürgerentscheid gegen ein soziales Wohnungsbauprojekt gewesen. Mit knapper Mehrheit von 52 Prozent wurde der Bau von 24 Sozialwohnungen verhindert.

Nun geht der 50-Jährige gegen den OB ins Rennen, der einst sein Vorgesetzter war. „Wir hatten sehr gute Jahre“, kommentiert Göttler seine Anfangszeit in Dinkelsbühl. Das habe sich aber später gewandelt und er habe sich immer wieder auch öffentlich mit seiner Meinung positioniert. „Ich kommuniziere offen mit jedem, der etwas wissen will.“ Auch deshalb rechne er sich Chancen bei der Wahl aus. „Man kauft bei mir nicht die Katze im Sack. Mich kennen die Leute seit 20 Jahren.“ Durch seine Tätigkeit sowie das Studium zum Regierungsbaumeister bringe er Verwaltungskompetenz mit. Er werde als Oberbürgermeister zwar weniger mit Planen und Bauen beschäftigt sein, was im fehlen würde. „Ich wäre aber weiterhin mit Gestaltung beschäftigt, eben mit einem anderen Schwerpunkt. Das sehe ich als Herausforderung.“

Weiterer Kandidat angekündigt

Während Göttler nun für die Freien Wähler ins Rennen geht, setzt das Bündnis aus Grünen und SPD auf den Kandidaten Johannes Paus, den Göttler noch aus der Schule kennt. Paus gehört den Grünen an und ist unter anderem stellvertretender Geschäftsführer eines Verlages in Gmünd.

Sollte Göttler das Rennen machen, würde in Hall eine Führungsposition frei werden. Auf Ausschreibungen, aktuell für Tiefbauingenieure, gingen aber kaum geeignete Bewerbungen ein, so Göttler. Sollte er nicht gewinnen, sei er nicht unglücklich. „Zumindest nach ein paar Tagen nicht mehr.“ Die Stelle in Hall sei spitze. „Die Kollegen wünschen mir viel Glück. Gewinnen soll ich aber gefälligst nicht.“

