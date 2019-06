Aus dem heute neuen Haller Globe-Theater ist 50 Jahre später ein Altersheim für frühere Freilichtspiele-Darsteller geworden – das ist die Szenerie von „Ewig jung“. Die betagten Bewohner wollen sich keineswegs mit dem kindischen Unterhaltungsprogramm aus Mitklatsch-Liedern und Sitztänzen abspeisen lassen, das Schwester Anja ihnen bereitet. Sobald die Betreuerin den Raum verlässt, rocken sie los – im Rahmen ihrer körperlichen Möglichkeiten. Sie erinnern sich an wilde Zeiten als Demonstranten im Baumhaus und an die Freuden, die ihnen ihre Intim-Piercings gebracht haben, bis sie leider entfernt werden mussten, um Platz zu machen für den Blasenkatheder.

Da geht es zeitweise auch deftig zur Sache, etwa, wenn sich die Alten gegenseitig die Asche von Frau Dorner ins Gesicht schmieren: Christine Dorner ist derzeit die älteste Freilichtspiele-Darstellerin; sie tritt in „Ewig jung“ aber nur in dieser undankbaren Statistenrolle als Urne und Asche auf. Manchmal gleiten solche Späße ins Pubertäre ab, etwa, wenn Herr Friedrich ausgiebig und lautstark pupst und anschließend sogar Gott (Lorena Elser) vor der sich ausbreitenden Duftwolke flüchtet, oder ins Obszöne, wenn Frau Hanimyan Herrn Friedrich hinten in die Hose greift und sich anschließend an dem berauscht, was an ihrer Hand hängen geblieben ist. Solche Grenzüberschreitungen hat man in anderen komödiantischen Haller Regie-Arbeiten von Thomas Goritzki auch schon erlebt, die aber doch allesamt im Endeffekt in guter Erinnerung bleiben.

An der Wand des Globe-Seniorenheims prangen beeindruckende Porträts von drei der bisher sechs Freilichtspiele-Intendanten: Achim Plato ist expressionistisch dargestellt im Stile von Jawlensky, Christoph Biermeier kubistisch nach der Art von Delaunay und Christian Doll erinnert an ein Selbstbildnis von Picasso. Ein vierter Bilderrahmen bleibt leer – er soll wohl darauf verweisen, dass weitere Intendanten folgen. Die Möbel sind schon aus heutiger Sicht altmodisch – in 50 Jahren werden sie wohl so exotisch wirken wie heute das Interieur eines Schlosses. Für Bühne und Kostüme zeichnet Heiko Mönnich verantwortlich.

Acht Maskenbildner

Die Schauspieler, allesamt noch weit von dem Alter entfernt, das sie in „Ewig jung“ darstellen, sind erstaunlich treffend hergerichtet. Das Programmblatt zählt dazu acht Maskenbildner auf. Daniel Eisenmann (Leitung), Sonja Brandner, Coletta Carbonell, Nina Cesari, Laura Moormann, Theresa Schweer, Viola Stockinger und Marilena Wilhelm vollbringen mit der Verwandlung der Protagonisten wahre Meisterleistungen. Die Darsteller Franziska Becker, Dirk Weiler, Ernst Matthias Friedrich, Udo Eickelmann und Alice Hanimyan füllen die Rollen, in die sie durch die Masken- und Kostümbildner gesteckt werden, einfach wunderbar aus. Da sind zuerst Frau Becker und Herr Weiler zu nennen, ein zauberhaftes Ehepaar, das gemeinsam alt geworden ist. Beide sind sehr gepflegt in dezent-elegantem Beige gekleidet, er im Dreiteiler und mit Fliege, sie mit Pelzkragen und großer Schleife an der weißen Bluse. Ein gut situiertes Paar. Die beiden lieben sich immer noch und unterstützen sich da, wo das Alter den Alltag mühsam macht. Wenn sie sich einem der anderen Mann zu sehr nähert, grätscht er zuverlässig unter Aufbietung aller seiner verbliebenen Kräfte dazwischen. Und doch gibt es auch Situationen, wo Aggression zwischen den beiden sichtbar wird.

Franziska Becker stellt all das mit ungemein reichem Minenspiel, glaubwürdiger Gestik und authentischer stimmlicher und sprachlicher Gestaltung dar – sie ist unter den sechs sehr guten Schauspielern die Herausragende. Dirk Weiler steht ihr aber kaum nach, zudem vollbringt er bewundernswerte artistische Einlagen, wenn er etwa mit seinem steifen Bein über die keineswegs barrierefreie Türschwelle – eigentlich ein Element aus dem Clownstheater – kommen muss und dafür einen Klimmzug macht, oder wenn er sich auf abenteuerliche Weise vom Fußboden hochhievt, um sich nicht von seinen Mitbewohnern helfen lassen zu müssen.

Herr Friedrich ist ein Alt-Hippie mit langen Haaren, lila Hose und gemusterter gelber Weste. Er singt vom „Green, Green Grass of Home“ und reicht einen Joint herum – dem Duft nach zu urteilen ist er echt, und das Minenspiel derer, die daran ziehen, ist köstlich anzusehen.

Herr Eickelmann hat immer sein Goldfischglas dabei. In diesem wird im Verlauf des Abends auch mal ein Gebiss gewaschen und es wird daraus getrunken. Mit seinen immer neuen Ansätzen zu einer Rede stellt er seine Mitbewohner – und das Publikum – gekonnt auf die Geduldsprobe. Und Frau Hanimyan schließlich, die meist auf dem Rollator sitzt, hat plötzlich ein Bein weniger, weil ihre Prothese unter einen Golfschläger gerät. Alice Hanimyan ist im wahren Leben wohl die jüngste unter den Schauspielern. Entsprechend fällt es ihr am schwersten, glaubwürdig eine alte Frau darzustellen.

Weitaus hölzernern allerdings fällt die Figur des Herrn Kraus aus – aber das ist auch kein Wunder, denn Stephan Kraus ist kein Schauspieler, sondern Musiker und musikalischer Leiter. Und als solcher agiert er den ganzen Abend über souverän. Schade nur, dass sein überzogener Auftritt und sein unbeholfenes Lallen ganz am Anfang des Stückes einen unguten Eindruck machen. Dann gibt es noch Gott (Lorena Elser). Der ist selbstverständlich ganz oben angesiedelt, nämlich im zweiten Rang des Globe-Theaters. Dort bedient er sich aus seinem Flachmann, lässt manchmal Beckenschläge donnern und schiebt die Wolken hin und her. Weshalb? Das muss man nicht verstehen, denn wer versteht schon Gott?

Anja Gutgesell hat als Schwester Anja eine eher kleine Rolle. Die meiste Zeit sitzt sie im ersten Stock des Globe-Theaters an einem Schreibtisch. Doch wenn sie auftritt, spielt sie treffsicher, und vor allem singt sie toll. Sie röhrt ganz schön los bei „eines Tages werden wir ihn (Gott) besser verstehen“, und sie zeigt oratorienhaften Belcanto-Gesang bei in Johann-Sebastian-Bach-Manier in Töne gesetzten Worten wie „sterben, verrecken, krepieren“.

Überhaupt ist das ganze Ensemble sängerisch sehr gut drauf. Alice Hanimyan erntet schon eine Viertelstunde nach Beginn des Stückes Ovationen für „I Love Rock ’n’ Roll“. Bei diesem Song zeigt sich auch Witz und Fantasie in der Inszenierung: Eine Handtasche wird zum Schlagzeug und eine Stehlampe zur Luftgitarre. Auch bei „Forever Young“ zeigt Hanimyan ihre Stimmgewalt.

Dirk Weiler und Fanziska Becker berühren mit „So bist Du“, und Franziska Becker intoniert ein ebenso ergreifendes „All by Myself“, unterstützt von ihren Kollegen als hinreißender Backgroud-Chor. Und beim von Udo Eickelmann schön gesungenen „Buona sera“ lässt sie eine Gießkanne zur Trompete und zur Mandoline werden.

Die Männer zeigen ihr Temperament gemeinsam bei „Born to be Wild“ und „Sex Bomb“. Die vielen Stücke mit Hit-Charakter tun ihr übriges dazu, dass auf das abschließende „I Will Survive“ tosender Applaus folgt – und als Zugabe „We Shall Overcome“ zum Mitsingen.

Der Blick auf die Uhr zeigt dann: Mit Pause hat das Ganze fast drei Stunden gedauert. Da ist bei der Premiere noch manche Länge drin. Aber das kann sich im Laufe der Spielzeit vielleicht noch zurechtruckeln.

Info Weitere Aufführungen sind am 26., 27., 29. und 30. Juni, 4., 5., 6., 7., 30. und 31. Juli sowie 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10. und 11. August jeweils um 20 Uhr. Am 5. Juli gibt es eine Aufführung um 21 Uhr und am 3. August eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr.