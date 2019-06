Im Kocherbad werden die Grenzwerte nicht eingehalten. Der Neubau kostet eine knappe Million.

In wenigen Tagen beginnen die Umbauarbeiten des Kocherfreibads in Künzelsau, die nach derzeitigen Schätzungen 941.000 Euro kosten. Ziel ist der Neubau eines vom Kocher abgetrennten Naturbeckens, um in Zukunft eine konstant gute Wasserqualität zu gewährleisten. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Der Spatenstich für dieses Naturbecken ist am Dienstag.

Kiosk und Beachvolleyballplatz bleiben offen

Das Bad muss neu gebaut werden, weil es Grenzwerte einer EU-Norm überschritten hat: Die EU-Badegewässerverordnung gilt für Flüsse und Seen. Aufgrund von mikrobiologisch-hygienischen Belastungen musste das Kocherfreibad als EU-Badestelle 2018 abgemeldet werden. Nach der Neugestaltung gelten die Vorschriften für eine Badestelle, die dem Infektionsschutzgesetz unterliegt. Dessen Wasser muss so beschaffen sein, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit ausgeschlossen ist. Wegen der Arbeiten kann das Kocherfreibad in dieser Saison nicht geöffnet werden. Biergarten und Beachvolleyballplatz auf den Wertwiesen sind geöffnet.

