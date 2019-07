Am Wochenende machen die Fahrgeschäfte wegen Hitze und Regen deutlich weniger Umsatz. Gestern kommen aber Tausende Besucher.

Eine rosafarbene Krone auf dem Kopf, eine bunte Palme in der Hand: Die siebenjährige Paula hat bei der Zaubershow am gestrigen Montag abgesahnt und präsentiert stolz ihre aus Luftballons geformten Spielsachen. Die zehnjährige Schwester Hanna lässt derweil einen großen Gummiball am Seil hüpfen. Der Familientag auf dem Jakobimarkt sei eine gute Sache, freut sich Mutter Imke, die ihren Nachnamen nicht verraten möchte. „Wir sind gezielt gekommen, weil die Fahrgeschäfte nur den halben Preis kosten.“ Ansonsten könne ein Tag auf dem Rummel schnell teuer werden. „Die Kinder wollen ja vieles ausprobieren.“ Hanna findet die „Schleuderteile“ zu wild. „Aber in die Geisterbahn möchte ich noch.“

Lange Schlangen am Montag

Dort stehen am Nachmittag etliche Kinder Schlange. Ebenso vor den drei Riesentrampolinen und an den Spielautomaten. Der Familientag lockt gestern nochmal Tausende Besucher auf die Kocherwiesen. Und er lässt doch noch etliche Fahrchips über den Tresen gehen. Ein Lichtblick für die Schausteller nach dem wechselhaften Wochenende.

„Der Freitag war sehr heiß, der Rest durchwachsen“, resümiert Festwirt Christian Papert. Es seien zwar weniger Besucher gewesen als in den Jahren zuvor, aber verringerten Bierkonsum könne er nicht feststellen – auch wenn er die Menge nicht nennt. „Wenn es sonnig ist, sitzen die Besucher vor dem Festzelt im Biergarten, wenn es nass ist, eben drinnen.“ Das Zelt sei nicht nur am Freitag und Samstag zu später Stunde, sondern auch noch am Sonntagabend zur Mallorca-Party „ziemlich gut besucht“ gewesen. Für den Montagabend, dem Haupttag im Festzelt, waren die Tische seit Wochen ausgebucht.

Christian Paperts Schwester Désirée, die im Familienunternehmen für die Schausteller zuständig ist, spricht von schwierigen Bedingungen. „Petrus war nicht auf unserer Seite.“ Das habe man bereits am Freitag gemerkt, als der Hauptstrom der Besucher wegen Hitze zwei Stunden später kam als üblich. „Und am Samstag hat der Regen genau zu der Zeit eingesetzt, zu der die Besucher üblicherweise zu Hause starten.“

„Man kann es sowieso nicht ändern. Man muss es nehmen, wie es kommt“, sagt Andrea Müller, deren Familie neben einem Schießstand an zwei weiteren Ständen Schokofrüchte und Speisen vom Grill anbietet. „Es kommt ja immer auf das Produkt an. Wir sind gut aufgestellt und unterm Strich zufrieden.“

Anders bei Sabine Rasch im Spiegellabyrinth „Crazy Town“. „Durch den Regen haben wir sicherlich 30 Prozent weniger Umsatz gemacht. Auch am sonst starken Sonntag war kaum etwas los.“ Der Montag werde die Bilanz aber wohl deutlich verbessern.

Der Haller Markt gehöre, was die Standgebühr anbelangt, zu den teureren Events im Jahr, wie mehrere Anbieter sagen, die ihre Namen nicht nennen wollen. Der Preis habe angezogen, als die Familie Papert vor Jahren als Generalunternehmer verpflichtet wurde. Auch heuer habe es wieder einen Aufschlag gegeben. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt am Montag für die Schausteller aber nicht. Um Mitternacht, wenn der Jakobimarkt endet, beginnt der Abbau und der Fokus liegt auf dem nächsten Standplatz.

Seit 24 Jahren dabei

So auch für Timo Zöllner, der seit 24 Jahren nach Steinbach kommt. Noch aber sitzt er zusammen mit Danny Saunders vom Schützenhaus in der Kabine seines Fahrgeschäfts Breakdance und plaudert, während sich draußen 16 Gondeln wild im Kreis drehen. Das Wochenende sei nicht so gut gelaufen, meint Zöllner. Es hätten mehr Besucher sein dürfen. Saunders ergänzt. „Aber wetterbedingt war es ganz in Ordnung.“

Dass das Wochenende verregnet war, stört Joscha (5) aus Dörrenzimmern nicht. Für ihn zählt nur der Familienmontag mit Papa Jörg Reichert. „Die Geisterbahn war gut“, sagt der Junge. „Ich hatte keine Angst, ich musste mehr lachen.“ Ordentlich abgesahnt habe er beim Schießen. „Ich habe einen Schraubenzieher, ein Kuschelding und eine rote Rose mit Glitzerzeug.“ Wem er die schenkt, wisse er noch nicht.

