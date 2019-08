Das Familienunternehmen Hakro feiert sein 50jähriges Bestehen. Das Jubiläum ist auch ein Sinnbild für den Wandel einer ganzen Branche.

Ein hoher Qualitätsanspruch und eine eigene Fertigung bilden von Beginn an die Grundsteine des 1969 gegründeten Unternehmens, aus dem 1987 dann die heutige Hakro GmbH hervorgeht.

Von Beginn an steht der Name nicht nur für den Firmengründer Harry Kroll, sondern auch für eine wertorientierte Form der Unternehmensführung, die heute bundesweit und branchenübergreifend Beachtung findet.

Dabei beginnt die Erfolgsgeschichte fast winzig klein. Gerade einmal 25 Quadratmeter Fläche zählt das „Bekleidungshaus Harry Kroll“ bei seiner Eröffnung in Schrozberg. Zusammen mit seiner Ehefrau Marianne beginnt Harry Kroll im Jahr 1974 ein kleines Filialnetz mit sieben Ladengeschäften in Baden-Württemberg und Bayern aufzubauen.

Nebenbei wird das Sortiment an Oberbekleidung, etwa um die Strickwaren-Marke „KIKO Moden für Kinder“ erweitert. Es ist aber gerade die Berufs- und Sportkleidung, die sich im Laufe der Zeit zum größten Warensegment entwickelt. 1987 startet die erste Kollektion unter dem Markennamen „HAKRO“. Das Unternehmen konzentriert sich fortan ganz auf die Herstellung hochwertiger Bekleidung und verkauft seine Ladengeschäfte. Die ersten „NOS-Modelle“ (ständig verfügbar) sind T-Shirts, Sweatshirts und Poloshirts.

1998 tritt Carmen Kroll, die Tochter des Gründers, in das Unternehmen ein und übernimmt ein Jahr später die Geschäftsführung. 2003 wird sie geschäftsführende Gesellschafterin und leitet in zweiter Generation als Doppelspitze, gemeinsam mit Thomas Müller, den elterlichen Betrieb.

Das Führungsduo schreibt die Wertehaltung konsequent fort und verbindet zielstrebig die Herstellung und den Vertrieb von „Corporate Fashion“ mit der Ausrichtung zu mehr Nachhaltigkeit. So wird bereits 2004, zukunftsweisend, die gesamte Kollektion nach dem „Standard 100 by Oeko-Tex“ zertifiziert. Im Jahr 2007 entscheidet sich die Firmenspitze für ein selektives „B2B-Modell“; das Sortiment wird ausschließlich über autorisierte Fachhändler verkauft. Die Kollektion wächst stetig: Auch Outdoor-Jacken, Blusen und Hemden gehören fortan zum Label. Bekannt wird Hakro aber auch durch die Verwendung besonders strapazierfähiger Materialien, Hochleistungsmischungen oder die erste „Organic-Kollektion“ mit Bio-Baumwolle.

Der Erfolg benötigt Platz. Zum heutigen Verwaltungsgebäude „Alte Schule“ in Schrozberg gesellen sich 2004 und 2010 zwei Hochregallager im Industriegebiet. Derzeit wird dort um weitere Logistikflächen auf über 9000 Quadratmeter erweitert, um ausreichend Platz für das Sortiment mit „155 Styles in 60 Farben und 16 Größen“ zu haben. Der Betrieb zählt mittlerweile 175 Mitarbeiter, die mit den Produktionspartnern vor allem im asiatischen Raum mit über 2500 Beschäftigten zusammenarbeiten. Vor zwei Jahren wurden alle bis dato bestehenden Einzelmarken unter dem Claim „Hakro hält. Seit 1969.“ vereinigt. „Unser Engagement für nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Carmen Kroll. Der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und Ressourcen zieht sich wohl auch deshalb als roter Faden durch die Firmengeschichte. Bereits seit 2009 ist das Unternehmen Mitglied im „UN Global Compact“ der Vereinten Nationen und hat sich damit der weltweit größten Allianz für verantwortungsvolles Wirtschaften angeschlossen.

Auch bei den Produktionspartnern setzt sich Hakro für gute Arbeitsbedingungen ein. So werden etwa durch vorab vereinbarte monatliche Stückzahlen die Partner ganzjährig ausgelastet und können so sichere Arbeitsplätze bieten. Seit 2015 ist Hakro Mitglied im Bündnis für nachhaltige Textilien und setzt sich für bessere soziale, ökonomische und ökologische Bedingungen entlang der Lieferketten ein.

Ein im Jahr 2016 verfasstes Leitbild ist die Basis für ein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement. Die Verwendung von 100 Prozent Ökostrom, die Senkung der Ausschussquote, die Reduzierung von Verpackungen und ein klimaneutraler Versand mit nachhaltigen Materialien sind nur einige Beispiele. Carmen Kroll: „Es ist unser Ziel, bis zum Jahr 2020 am Standort Schrozberg komplett klimaneutral zu arbeiten.“

Millionen Textilien sind bei Hakro „Never out of Stock“ (NOS = allzeit verfügbar): Am Tag gehen rund 620 Bestellungen ein. Die Reklamationsquote liegt bei 0,1 Prozent.

Soziales Engagement als Verpflichtung

Unter dem Motto „Hakro Cares“ setzt das Familienunternehmen unter anderem Gesundheitstage, Nachhaltigkeitstage oder den Freiwilligendienst „TeamShare“ um.

In Bangladesch wird die Aktion „FriendsShare“ gefördert: Ein Prozent des Einkaufsvolumens pro Jahr zahlt Hakro in einen Fonds, der Projekte wie Gesundheitsversorgung, Impfaktionen oder Wasserservice finanziert.

Im Jahr 2010 gründete das Unternehmen die Harry Kroll-Foundation und fördert damit die Kinder- und Jugendhilfe. Beispiele dafür sind das Harry Kroll-Waisenhaus in Bangladesch oder ein Schulprojekt, das Slum-Kindern in Dhaka die Teilnahme am Schulunterricht ermöglicht. In Tübingen unterstützt Hakro die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in der Uni-Kinderklinik.