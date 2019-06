Urteil im Gaza-Fall: Der 37-jährige Vater aus Hall bekommt eine Bewährungsstrafe wegen Kindesentziehung. Der Fall ging über mehrere Instanzen.

Vor fast zehn Jahren hat ein heute 37-jähriger Palästinenser sein nicht­eheliches Kind zu seinen Eltern in den Gazastreifen gebracht und gegen den Willen der leiblichen Mutter dort gelassen. Der Fall ging über mehrere Instanzen. Das Heilbronner Landgericht hat gestern entschieden: Der Mann hat sich der „Entziehung Minderjähriger“ schuldig gemacht. Er bleibt aber auf freiem Fuß. Die Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten wurde unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt. Die wichtigste Auflage: Der Mann muss die heute 14-jährige Anni (Name von der Redaktion geändert) bis zum 1. Februar 2020 zu ihrer Mutter nach Deutschland zurückbringen.

Erstes Urteil ohne Bewährung

Damit ändert die Berufungskammer das Urteil des Haller Amtsgerichts vom November 2014 ab. Richter Jens Brunkhorst hatte den Ingenieur, der mit seiner neu gegründeten Familie in Schwäbisch Hall lebt, zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Der Angeklagte war mit Annis Mutter, einer heute 36-jährigen Christin, nur nach muslimischem Ritus verheiratet gewesen. Die Verbindung ging nach der Geburt des Mädchens in die Brüche, das Paar blieb aber in Kontakt. Mit der Erlaubnis von Annis Mutter stellte der Mann im Sommer 2009 das viereinhalbjährige Mädchen seinen Eltern im Gazastreifen vor. Vor der Ausreise habe, behauptet der Mann, seine eigene Mutter in Gaza das Kind an einen unbekannten Ort gebracht. Er kam ohne seine kleine Tochter nach Schwäbisch Hall zurück.

Eine erste Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Heilbronn im Februar 2017 brachte dem Ingenieur einen Freispruch. Dieses überraschende Urteil wurde in der Revision durch das Oberlandesgericht Stuttgart aufgehoben. Jetzt entschied eine andere Berufungskammer des Heilbronner Landgerichts: Der Ingenieur ist schuldig.

Dem neuen Urteil liegt eine Vereinbarung zwischen dem Angeklagten und Annis Mutter zu­grunde. Der Ingenieur verpflichtet sich, Schmerzensgeld zu zahlen. Holt er Anni schnell zurück, reduziert sich das Schmerzensgeld erheblich. Dass er Anni bis zum 1. Februar 2020 nach Deutschland bringen muss, ist als Bewährungsauflage im Urteil festgeschrieben. Lässt er das Kind weiterhin in Gaza-Stadt, muss er die verhängte Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten absitzen.

Mann weist Schuld von sich

Die Vermutung, er könne das Kind willentlich bei seiner Mutter gelassen haben, weist der Angeklagte von sich. „Ich war egoistisch, ich habe an meine Arbeit gedacht“, erklärt er. Sein Haller Anwalt, Andreas Kugel, sieht ihn als Opfer: „Auch er als Kindsvater leidet unter dem Zustand.“

Rechtsanwalt Ulrich Warncke (Oberursel), der Annis Mutter als Nebenklägerin vertritt, weist auf die Entfremdung hin, die zwischen Mutter und Tochter in zehn Jahren eingetreten sei. Daran habe auch die Kommunikation über Facebook nichts ändern können. Wenn das Kind in Deutschland sei, werde seine Mandantin ihre Tochter aber „nicht anketten“. Warncke: „Das Kindeswohl steht im Vordergrund.“

In seiner Urteilsbegründung spricht Richter Thomas Berkner von „einem Fall, der menschliche Tragik enthält“. Berkner ist zuversichtlich: „Ich hoffe, dass diese Geschichte nun ihr Ende findet.“

