Mit dem „Zauberer von Oz“ nach dem Roman von Frank L. Baum bringen die Freilichtspiele Hall nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

Der Himmel verdunkelt sich über dem Neuen Globe in Schwäbisch Hall. Kaum sitzen die Premierengäste des Kinder- und Familienstückes „Der Zauberer von Oz“ vergangenen Samstagnachmittag auf ihren Plätzen, öffnet der Himmel unerbittlich seine Schleusen. Die ersten dicken Regentropfen treffen diejenigen, die in den vorderen Reihen Platz genommen haben. Doch ein Blick nach oben, lässt aufatmen: Dank der neuen Technik verschließt sich das Dach.

Der Geräuschpegel jedoch bleibt enorm: Es prasselt, donnert und blitzt. Dorothy (Mona Georgia Müller), die Hauptfigur des Stückes, tanzt fröhlich über die Globe-Bühne und schaut gen Himmel, während ihr Onkel Henry (Frerk Brockmeyer) aufgeregt „Oh, oh, ein Unwetter, ein Tornado, ein Sturm...“ ruft. Nur diejenigen Besucher im nahezu ausverkauften Theater sind sich ganz sicher, dass das Stück tatsächlich beginnt und nicht gerade improvisiert wird, die den Roman „Der Zauberer von Oz“ bereits gelesen oder als Film gesehen haben.

Ein Wirbelsturm mit Folgen

Wenige Momente später jedoch zieht die Szenerie kleine wie große Theaterbesucher in ihren Bann: Der Wirbelsturm reißt das Farmhaus, in dem Dorothy mit Onkel Henry (Frerk Brockmeyer) und Tante Em (Rika Weniger) lebt, mit sich und mit ihm auch das Mädchen und ihren treuen Hund Toto. Als Dorothy wieder zu sich kommt, das Haar witzig von ihrem Kopf abstehend, schaut sie sich um und sagt zu ihrem Vierbeiner: „Toto, ich glaube, das ist nicht mehr Kansas.“

Dorothys Abenteuer beginnt. Sie ist im Land der Munchkins gelandet und wird als Gebieterin, Retterin, Volksheldin, Königin von den seltsam farbenprächtigen Bewohnern gefeiert. Der Bürgermeister von Munchkin City (Rouven Stöhr) klärt das Mädchen auf: „Du bist mit deinem Dach auf der bösen Ost-Hexe gelandet und hast sie getötet.“ Nur noch deren Beine mit magischen silbernen Schuhen an den Füßen schauen aus der Erde. Die gute Nord-Hexe (Rika Weniger) schenkt Dorothy die magischen Schuhe und gibt ihr zum Abschied einen Kuss. Der soll wie ein Schutzmantel wirken und sie vor Bösem bewahren.

Auf einem Feld trifft das Mädchen auf ihrer Reise die sprechende Vogelscheuche (Ralph Kinkel), die keinen Verstand und nur Stroh im Kopf hat. Dorothy befreit sie von ihrem Pfahl. Wie betrunken torkelt das Gestell durch die Gegend – es muss erst laufen lernen – und vor allem die kleinen Besucher amüsieren sich köstlich bei den witzigen Verrenkungen. Auf der Suche nach ihrem Heimweg begegnet sie auch dem Blechmann ohne Herz (Rouven Stöhr), der so sehr quietscht, dass Dorothy ihn erst einmal ölen muss. Ein weiterer Weggefährte wird der Löwe ohne Mut (Frerk Brockmeyer). Der zieht bereits den Schwanz ein und verkriecht sich, wenn ihn die kecke Dorothy anpustet – sehr zum Vergnügen der Zuschauer.

Auf der Suche nach der Smaragdstadt

Gemeinsam mit ihren neuen Freunden macht sich der kleine Wirbelwind auf die Suche nach dem Zauberer von Oz (Michael Ruchter). Sie weiß vom Bürgermeister, dass dieser in der funkelnden Smaragdstadt wohnt und alle Wünsche erfüllen kann. Ihre Mission ist wichtig, möchte sie selbst doch wieder nach Hause zurück. Der Blechmann träumt von einem Herzen, der Löwe will endlich mutig sein und die Vogelscheuche hat es satt, nur Stroh im Kopf zu haben. Sie will einen Verstand.

Nicht nur Dorothy erkennt, was es heißt, wahre Freunde zu haben. Auch ihre Mitstreiter bemerken, dass sie nur gemeinsam das Ziel erreichen können und aufeinander angewiesen sind. Das schweißt sie zusammen und so besiegen sie auch die böse West-Hexe und finden letztendlich den Zauberer von Oz, der jedoch so gar nicht ihren Erwartungen entspricht …

Das Kinder- und Familienstück nach dem Roman von Frank L. Baum wurde von Regisseurin Eva Veiders in eine ansprechende, unterhaltsame und bunte Theaterversion verwandelt. Die farbenprächtigen, ulkigen Kostüme sind perfekt abgestimmt auf das sparsame Bühnenbild. Unterhaltsam sind auch die Lieder. Eines davon ist beispielsweise eine Abwandlung eines Bee Gees-Klassikers. Accessoires wie ausgefallene Brillen, ein Retro-Staubsauger als Hexenbesen oder die schräge Perücke des Wächters bringen die Besucher zum Staunen und sorgen für vergnügliche Momente.

Schauspieler spiele Figuren authentisch

Mona Georgia Müller wirkt in ihrer Kinderrolle sehr authentisch. Gesanglich glänzt sie zwar nicht, das nimmt ihr jedoch an diesem Nachmittag keiner übel. Schnell hat sie die Herzen der Kinder durch ihr frisches und heiteres Auftreten erobert. Sie wird nicht nur von ihren drei Weggefährten als Heldin gefeiert. Die weiteren Schauspieler übernehmen bis zu vier Rollen und sind erstaunlich wandlungsfähig. Das Auge des Zuschauers kann diese Dinge kaum erfassen und erst bei der Vorstellung der gesamten Mannschaft am Ende wird klar, was die einzelnen Helden geleistet haben. Als Vogelscheuche hat Ralph Kinkel sichtlich Spaß, sich auf den Boden fallen zu lassen und mit vielem weiteren Blödsinn das Publikum zu unterhalten. Rika Weniger als Tante Em, Nordhexe, Zaubermaus und Westhexe glänzt vor allem durch ihre zarte, jedoch gehaltvolle Stimme. Ihre prächtigen wie aufwendigen Kostüme untermalen ihr Erscheinungsbild. Als Löwe wirkt Frerk Brockmeyer auf den ersten Blick etwas zu schräg. Fast erinnert er an einen überzogen dargestellten Rockstar. Als jedoch klar ist, an was es dem König des Dschungels fehlt, nämlich an Mut, fügt sich seine Erscheinung wunderbar ins Gesamtbild. Als Blechmann und mit ostdeutschem Dialekt spielt Rouven Stöhr ein witziges Pendant zu den anderen Schauspielern. Michael Ruchter, der nicht nur die musikalische Leitung innehat, sondern auch noch vier Rollen spielt, gefällt besonders in der des geflügelten Affen.

Die Botschaft des Stückes, nämlich die Bedeutung von Freundschaft, ist sensibel herausgearbeitet und auch für die jungen Besucher klar verständlich. Der tosende, lang anhaltende Applaus ist verdient.

Wer einen vergnüglichen Familienausflug ins Auge fasst, sollte einen Besuch im Haller Globe Theater in Erwägung ziehen. Aber Achtung: Es wird heftig glitzern – und donnern.

