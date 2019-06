Themen in diesem Artikel Europawahl

Neunt- bis Zwölftklässler des Gymnasiums bei St. Michael haben die Europawahl simuliert.

In der Woche vor der Europawahl bekamen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 12 des Gymnasiums bei St. Michael (GSM) die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Die Juniorwahl ist ein bundesweites Projekt zur Europawahl, unterstützt durch das Europäische Parlament, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Bundeszentrale für politische Bildung.

Bei der Juniorwahl können Schülerinnen und Schüler, die noch keine 18 Jahre alt sind, ihre Stimme abgeben. Diese geht zwar nicht in die offizielle Wertung ein, wird aber bundesweit gesammelt und veröffentlicht, um zu zeigen, wie die Jugendlichen zu den Parteien stehen. Die Juniorwahl dient dazu, Schüler aktiv und möglichst realitätsnah in den politischen Willensbildungsprozess einzubinden und ihr Interesse an Politik nachhaltig zu wecken.

Zur Vorbereitung wurden Wahlbenachrichtigungen verteilt, Wählerverzeichnisse angelegt und ein Wahlvorstand gebildet. Organisiert wurde die Juniorwahl von der Politik-AG des Gymnasiums bei St. Michael.

47,1 Prozent der GSM-Schüler gaben ihre Stimme den Grünen, gefolgt von der FDP mit 9,3 Prozent, der CDU mit 8,4 Prozent und der AfD mit 7,1 Prozent der Stimmen. „Die Partei“ bekam 5,3 Prozent der Stimmen, die SPD und die Piraten kamen jeweils auf 4,4 Prozent. Alle anderen Parteien blieben unter 4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 92,59 Prozent.

