Die drei neuen Gruppen (Linke Liste, Bunte Liste und Die Partei) erringen auf Anhieb jeweils einen Sitz im Rat. SPD und CDU büßen jeweils zwei Mandate im Vergleich zur letzten Wahl ein.

Gleich springt es um“, verkündet Erster Bürgermeister Peter Klink gestern um 19 Uhr im Wahlstudio im Foyer des Rathauses. Nur noch einer der 33 Wahlbezirke fehlt. Gleich sollen die Zahlen vollständig auf der Leinwand erscheinen.

Als sich das vorläufige Ergebnis abzeichnet, entsteht ein Tumult. Joachim Härtig (Grüne) schreit: „Ei, ei, ei“ und „Juhu“. Er nimmt Anlauf und rutscht auf den Knien über den blanken Steinboden auf Andrea Herrmann zu. „Unsere Königin“, ruft er. Der Grünen-Fraktionssprecherin ist das peinlich. Sie erhält 14 615 Stimmen und erzielt damit das beste Ergebnis aller Kandidaten. Vizekönigin wird Monika Jörg-Unfried mit 13 750 Stimmen, die vor kurzem noch SPD-Mitglied war. Die Grünen können – im Vergleich zur Wahl 2014 – zwei Plätze hinzugewinnen. Die Partei steigert sich von 23,4 auf 28,1 Prozent. Die Grünen stellen nun zehn Stadträte statt acht.

Genossen im Unglück

Der Blick in den anderen Winkel des Saals zeigt den krassen Gegensatz, der an diesem Wahlnachmittag entsteht. Auf einer Türschwelle zu einem Nebenraum sitzen die beiden SPD-Stadträte Rüdiger Schorpp und Helmut Kaiser Seit’ an Seit’. Neben ihnen stehen Sprudelflaschen. Die beiden wirken entmutigt. Nach dem Weggang von Monika Jörg-Unfried zu den Grünen sank die Zahl ihrer Vertreter von 8 auf 7. Nun fällt noch ein weiterer Sitz weg. Die in Hall so präsenten Sozialdemokraten rutschen auf Platz drei mit lediglich 17,5 Prozent der Stimmen (2014: 23,9 Prozent). Mit Michael Ernst-Wanner ist einer der SPD-Stadträte im Saal, der es nicht mehr in den Rat schaffte. „Nein, das sind keine Tränen“, sagt er. Die Feuchtigkeit um seine Augen käme nur von der Hitze im Raum.

Herbe Verluste steckt auch die CDU ein. Sie wird von den Grünen von Platz 1 auf Platz 2 verwiesen. „Sulzdorf ist noch nicht ausgezählt“, tröstet sich CDU-Stadtrat und Ortsvorsteher Walter H. Frank am Nachmittag. Als am Abend aber alle Stimmen ausgewertet sind, zeigt sich: Frank fliegt raus. Auch Thomas Weber (CDU), der sich im Wahlstudio in die hinterste Reihe stellt, wird nicht wieder gewählt. Die CDU sinkt von einstmals 24,9 Prozent auf nur 18,8 Prozent. Die Zahl der Sitz nimmt von neun (am Anfang der Wahlperiode vor dem Wechsel von Michael Reber zur FWV) auf sieben ab.

Freude hingegen bei der Satieregruppe „Die Partei“. Am Nachmittag rückt ein Jugendlicher mit einem Sixpack Bier an. Die Gruppe marschiert mit Fahnen ins Rathaus ein. Tillmann Finger, der auf der Liste auf Platz 2 steht, rückt in den Gemeinderat ein. Mit 1881 Stimmen ist der Student zwar derjenige mit den wenigsten Stimmen im Rat. Das dämpft aber nicht seine Freude. Die Partei erreicht 3,9 Prozent.

Die Rote Laterne hatte bisher Damiana Koch inne. Sie war die Stadträtin mit der geringsten Stimmenzahl. Doch sie konnte Tausende Wähler mobilisieren und steigert ihre Stimmenzahl von 2922 (damals auf der Liste der Grünen) auf 6771 bei der „Bunten Liste“. „Aaaah“, ruft sie laut aus und tanzt durch die Menge, als sie im Rathausfoyer realisiert, dass sie damit weit mehr Wählerzuspruch erhalten hat als Hartmut Baumann (FWV). „Der hat mich immer ausgelacht“, erläutert sie den rund 50 verblüfften Zuschauern im Wahlstudio. Die Bunte Liste erhält 2,9 Prozent der Stimmen und ist damit zwar die schlechteste Gruppierung. Aber sie stellt mit Damiana Koch eine Stadträtin.

In der Tat muss die Freie Wählervereinigung Federn lassen. Von stolzen 18,5 Prozent sinkt ihr Zustimmungsanteil auf 15,0 Prozent. Damit verliert sie einen Sitz im Vergleich zur letzten Wahl. Da Michael Reber von der CDU zu den Freien wechselte sind es effektiv zwei Sitze. Die Fraktion wird mit fünf Stadträten vertreten sein. Friedrich Waller (5575 Stimmen) und der Fraktionswechsler Michael Reber (5543) besetzen die ersten beiden Plätze bei der Freien Wählervereinigung. Fraktionssprecher Hartmut Baumann erhält 4132 Stimmen.

Die FDP kann ganz klar vom Ex-Ministerbonus profitieren. Walter Döring schneidet mit 6394 Stimmen am besten ab, noch vor seiner Ex-Frau Ruth Striebel (3528) und Thomas Preisendanz (4490). Die Liberalen, die einst in Hall eine Hochburg hatten, steigern ihren Zustimmungswert minimal von 9,3 auf 9,9 Prozent.

Eine weitere Sensation an dem Wahlnachmittag: Die offene „Linke Liste“ erreicht auf Anhieb 3,8 Prozent der Stimmen. Damit schafft es Ellena Schumacher-Koelsch in den Gemeinderat, die allerdings nicht Miglied der Partei „Die Linke“ ist.

Mit acht statt fünf Gruppierungen wird der Schwäbisch Haller Gemeinderat bunter. Die drei neuen Räte könnten eine Fraktion bilden. Doch Damiana Koch (Bunte Liste) winkt ab: „Die Linken mögen mich nicht, weil ich so schrill bin.“

