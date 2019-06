Das Dolan Beats Festival steht an. Mit diesen Bands musst du rechnen!

Das Dolan Beats geht ins zweite Jahr. Eigentlich ist es schon das fünfte Festival-Jahr, denn das Dolan-Beats-Festival ist aus dem Kantine-Open-Air mit der Hypercat-Party entstanden.

Hypercat ist ein Veranstaltungskonzept mit elektronischer Musik zusammen mit verrückten Kostümen, Konfetti und dem Superhelden Hypercat. Moritz Biedenbach, der unter dem Namen „Moestwanted“ als DJ für die Eventreihe tätig ist, steckt dahinter. Zusammen mit Rainer Scholz und dem Team der Kantine 26 ließen sie im Jahr 2018 die Hypercat-Open-Air-Party zu einem richtigen Festival wachsen. Bereits im ersten Jahr war die Veranstaltung ausverkauft.

Für das Festival 2019 versprechen die Veranstalter: „Entspannter Einlass, eine Stunde länger feiern, ,Harder Styles‘ und noch mehr Techno!“ Das Dolan-Beats-­Festival findet am Samstag, 15. Juni, statt und vergrößert sich erneut. Beginn ist bereits um 13 Uhr, und es gibt erstmals eine dritte Bühne, auf der „Harder Styles“ präsentiert werden. Fans von Hardstyle, Rawstyle, Happy Hardcore oder Frenchcore sollen dort auf ihre Kosten kommen.

Das diesjährige Line-up wird das bisher größte. Auf der Main­stage sind dieses Jahr zum ersten Mal die Ostblockschlampen zu Gast. Außerdem spielen Le Shuuk, Cuebrick, Moestwanted, Plastik Funk, Dario Rodriguez, Pretty Pink und viele mehr. Auf der Techno-Stage werden unter anderem Felix Kröcher, Pappenheimer und Vanessa Sukowski auftreten. Es wurde eine Cargo City aus 14 Schiffscontainern gebaut. Mit aufwendiger Pyrotechnik wird die Kulisse visuell in Brand gesteckt. Nach dem Open Air geht es ab 22 Uhr mit der Clubnight in der Kantine 26 weiter. So können die Gäste von 13 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens bei über 37 Artists Musik auf drei Stages hören.

Info Tickets gibt es online auf

www.dolanbeats.de

