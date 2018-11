Festakt 9,5 Millionen Euro teures Polizeigebäude eingeweiht

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Wir sind drin“, freut sich Polizeipräsident Roland Eisele. 42 Jahre hat es gedauert, bis die Haller Polizisten das Provisorium in mehreren Wohnhäusern am Gräterweg verlassen konnten. „Es gab dort schöne Balkone, die wir aber nicht nutzen konnten, da wir zum Arbeiten da sind“, berichtet er schmunzelnd.

Eisele spricht als letzter von sechs Rednern seine Grußworte am Montag bei der feierlichen Einweihung des Gebäudes an der Kreuzung Salinenstraße/Johanniterstraße. Die tägliche Arbeit wird bereits seit zwei Monaten dort von 130 Polizisten erledigt.

Nicht genug Parkplätze für die Mitarbeiter, kleinere Zimmer als zuvor und zu wenig Platz für die 18 Praktikanten, die im nächsten Jahr im Zuge der Einstellungsoffensive bei der Haller Polizei ihr Handwerk lernen: Wer beim Rundgang mit offenen Ohren durch die Gänge geht, erfährt Mängel.

„In der Zelle ist mehr Platz als in einem Dienstzimmer“, stellt Waltraud Härterich vom Autohaus Koch fest, die als eine der Nachbarinnen eingeladen worden war. Das stimmt wohl nicht ganz. Ein renitenter Betrunkener wacht aber immerhin in einem großzügigen Gewahrsamszimmer mit hohen Decken und wunderbar gefliestem Boden auf. Er duscht in einem Raum, der luxuriöser wirkt als viele andere Bäder in Hall.

Die Polizisten sind in recht kleinen, 11 Quadratmeter großen Diensträumen, bei Doppelbelegung in 17 Quadratmeter großen Zimmern untergebracht. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Immerhin eröffnen sich schöne Blicke über Hall.

Die besseren Funktionen und die bessere Position des Gebäudes würden einiges wettmachen, ist zu hören. Und auf diese schöne, neue Polizeiwelt zielen die Reden ab. „9,5 Millionen Euro hat die Investition gekostet“, sagt Ingo-Michael Greiner, Leiter des Landesamtes für Vermögen und Bau. Es gibt 8000 landeseigene Gebäude. Deren Erhalt kostet allein 850 Millionen Euro im Jahr.

„Dank Ihrer Arbeit steht Baden-Württemberg auf Platz 2 der sichersten Bundesländer“, sagt Gisela Splett, Staatssekretärin aus dem Finanzministerium. Ihr Kollege Julian Würtenberger aus dem Innenministerium betont: „Dieser Neubau entspricht den Anforderungen moderner Polizeiarbeit.“ Allerdings stünden nun neue Herausforderungen bevor. „In den nächsten sechs Jahren gehen ein Drittel der Polizisten in den Ruhestand. Das ist ein Kraftakt.“ Er meint damit nicht die Abschiedsreden, sondern die Suche nach Nachfolgern. 1732 statt wie bisher nur 1400 Kollegen starteten in diesem Jahr eine Ausbildung.

Landrat Gerhard Bauer bemängelt, dass der Standort von einer Direktion zu einem Revier degradiert wurde: „Damals wurde uns versprochen, dass die Polizeiposten in der Fläche ausgebaut werden. Darauf warten wir heute noch.“

Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim sieht das ähnlich, betont aber diplomatisch: „Ich freue mich, dass das Geld hier in Hall investiert wurde.“ Er blickt in die Zukunft: „Die nächste Reform wird kommen. Platz zum Wachsen ist in Hall am Standort vorhanden. Wir reichen Ihnen dazu die Hand.“