Landwirtschaft 900 von 1000 Ferkelerzeugern haben aufgegeben

Niederstetten / swp

Von einem rasanten Strukturwandel bei den Schweinehaltern berichtete jetzt bei den Sprengelversammlungen für Ferkelerzeuger und Schweinemäster der Geschäftsführer der Unabhängigen Erzeuger-Gemeinschaft, Herbert Klein. Waren vor 25 Jahren noch zirka 1000 Ferkel­erzeuger in Hohenlohe der UEG angeschlossen, so sind es inzwischen nur noch knapp 100.

Deutschlandweit rückläufig

Identisch ist auch die Entwicklung in Baden Württemberg und in Deutschland. Deutschlandweit gibt es nur noch 8400 Ferkelerzeuger. Auch die Zuchtsauenhaltung ist rückläufig. In Baden-Württembergs Ställen wurden vor 25 Jahren noch mehr als 300 000 Zuchtsauen gehalten, inzwischen nur noch die Hälfte, Tendenz weiter fallend.

Woher kommt die Entwicklung? Kleinere Betriebe konnten zuletzt aus der Schweinehaltung kein ausreichendes Einkommen mehr erwirtschaften. Zudem haben die bürokratischen Auflagen vehement zugenommen. Daraus entstanden Mehrinvestitionen, die sich nicht mehr amortisieren ließen. Die vorgesehenen Hofnachfolger bevorzugen alternative Arbeitsplätze, die die Industrie und das Handwerk in der Region anbieten. Sie garantieren ein sicheres Einkommen und geregelte Arbeitszeit, unabhängig von Witterungseinflüssen und ständigen Einkommensschwankungen. Die größte Herausforderung sieht Geschäftsführer Klein in der künftigen Landschaftspflege der schwierig zu bewirtschaftenden Flächen, wie den Hohenloher Tälern. Ebenso wird es schwierig, den Verbrauchern heimische Produkte in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Hier ist nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft gefordert, mit dem Einkaufsverhalten dafür zu sorgen, dass es für junge Bauern interessant bleibt, den Hof der Eltern zu übernehmen.

Erfassungsgebiet ausgeweitet

Die UEG hat auf die rückläufige Entwicklung reagiert und ihr Erfassungsgebiet auf Nordbayern, Nordwürttemberg und nach Ostdeutschland ausgeweitet. So konnte die Tiervermarktung im vergangenen Jahr entgegen dem bundesweiten Trend sogar leicht gesteigert werden. 2017 wurden insgesamt exakt 904 263 Tiere erfasst mit einem Gesamtwert von 102,5 Millionen Euro. Die Umsatzsteigerung betrug 12 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr und kam hauptsächlich durch die besseren Auszahlungspreise zustande.

Die Ferkelpreise zogen im Vergleich zu 2016 um 8,4 Euro je Ferkel an, für Mastschweine konnten 13 Euro je Tier mehr erlöst werden. So war das Jahr 2017 für die Schweinehalter erneut ein wirtschaftlich gutes Jahr. Manche finanziellen Lücken aus den Vorjahren konnten geschlossen werden. Leider hielten sich die Preise aktuell nicht mehr auf dem guten Niveau. Man hofft aber, dass sich die Preise im Verlaufe des Jahres stabilisieren.

Auf einer UEG-Betriebsveranstaltung wurde Petra Rösl aus Schrozberg für ihre 20-jährige Tätigkeit bei der UEG geehrt.