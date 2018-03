Spende 60 Schüler können mit neuem Ranzen starten

Schwäbisch Hall / Luca Götz

„Ein guter Anfang ist die Hälfte vom Ganzen“, umschreibt der Rotary Club die Schulranzenaktion in der Grundschule Rollhof. Seit 2008 organisiert der Serviceclub diese Spendenkampagne für die Schüler aus finanziell schwächeren Familien.

Anlass war damals eine Diskussion in der Talkshow „Anne Will“ über Kinderarmut. Diese Debatte ließ Christian Gehring vom Rotary Club aufschrecken. 2008 konnte man 42 Kindern aus finanziell schwächeren Familien Schulranzen samt Zubehör zur Verfügung stellen. Dem Rotary Club ist es wichtig, dass die Schüler im Herbst einen guten Schulstart haben und nicht schon am Anfang den Anschluss verlieren.

Heute wird dies für insgesamt 60 Kinder, mit 150 Euro pro Schüler, versucht. Auf dem Scheck stehen 6000 Euro, die ein Vorschuss von den insgesamt 9000 Euro sind. Der Rotary Club zahlt die restliche Summe nach, sobald abgerechnet wurde und klar ist, ob die 9000 Euro komplett gebraucht wurden. Somit bleibt kein Geld auf der Strecke, sondern kann für andere Projekte benutzt werden.

Läden vor Ort stärken

Der jeweilige Ranzen-Gutschein kann bei den beteiligten Geschäften eingelöst werden – wie Kühnle in der Reifenhofstraße, Leder-Vogt an der Rittersbrücke und das WOHA-Kaufhaus in der Heimbacher Gasse.

Oftmals halten die beteiligten Geschäfte für die Schulranzenaktion Angebote für die Kinder bereit, damit diese mit den 150 Euro möglichst weit kommen.

Bei der Frage, wie es heute im Gegensatz zu früher mit den Preisen der Schulranzen aussieht, antwortete Hartmut Maurer vom Rotary Club: „Es kann durchaus möglich sein, dass man den Betrag pro Kind erhöhen muss, um weiterhin den Schulranzen gewährleisten zu können, falls die Preise teurer werden.“

Seit dem Jahr 2008 arbeiten der Rotary Club und die Stadtverwaltung Schwäbisch Hall erfolgreich bei diesem Schulranzenprojekt zusammen, freut sich Christian Gehring. Luca Götz