Faschingstreiben 50 Gruppen und Wagen beim Umzug

Bühlerzell / swp

Der Faschingsumzug am Samstag, 2. März, gehört zu den Top-Ereignissen in Bühlerzell. Um die 15 000 Besucher werden in der Gemeinde erwartet. „Unsere Gäste sollen sich sicher und wohl fühlen“, so die Organisatoren. Branntweinhaltige Getränke werden nicht ausgeschenkt. Jugendliche über 16 Jahre und Erwachsene, denen man die Volljährigkeit nicht ohne Weiteres ansieht, erhalten Armbändchen. Am Samstagmittag füllen sich die Straßen in Bühlerzell. Der farbenprächtige Umzug mit mehr als 2000 Teilnehmern setzt sich gegen 13.30 Uhr in Bewegung. Die Garde „Piccola Principessa“ führt den Umzug mit 50 Gruppen und Motivwagen über die einen Kilometer lange Strecke über Geifertshofer Straße, Fischerplatz, Heilberger Straße und Schwanengasse bis zur Rudolf-­Mühleck-Halle an. Am Fischerplatz geht es mit einem Monsterkonzert der Guggenmusiker weiter. Ab 16 Uhr heizt DJ Hörli ein. Eine Party-Schirmbar steht an der Ecke Heilberger Straße/Schwanengasse. In der Rudolf-­Mühleck-Halle sorgt DJ Fun-Express für Partystimmung. Durst kann an der Bühlerzeller Biermeile gestillt werden. Neben der Halle steht ein Festzelt. Die besten Wagen werden prämiert.