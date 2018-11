Schwäbisch Hall 5. Firmenkontaktmesse am Haller Campus

5. Firmenkontaktmesse am Haller Campus

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Praktikum, Werkstudent oder Trainee: Studenten des Haller Campus der Hochschule Heilbronn informieren sich bei 33 Unternehmen über verschiedene Berufsfelder.

Bei uns muss man sich schon auch die Hände schmutzig machen, Paletten verräumen und auch mal am Samstag arbeiten“, erklärt Pascal Smyrek von der Vertriebsorganisation Kaufland. „Wir wollen da auch nichts beschönigen. Die Studenten sollen wissen, wie es ist“, so Smyrek, der bei der Firmenkontaktmesse Kompass am Haller Campus das Unternehmen Kaufland präsentiert.

Insgesamt 33 Aussteller sind bei der fünften Messe auf der Suche nach Werkstudenten, Praktikanten und Trainees oder bieten Direkteinstiege und Begleitung von Bachelor- und Masterarbeiten an. „Mit so vielen Ausstellern haben wir diesmal einen Rekord aufgestellt“, erklärt Sandra Trübendörfer vom Campus Hall der Hochschule Heilbronn. „Für jeden Studiengang ist etwas dabei“, meint sie.

Informieren und umschauen

Schon gegen 10 Uhr sind am Dienstag die Stände im 4. Stock des Campus gut besucht. Darunter sind auch Rakshi Raja (20) und Jessica Kolb (22), die beide im ersten Semester Beschaffungswirtschaft studieren. Jessica kommt aus Schwäbisch Gmünd und ist über das Arbeitsamt auf die Hochschule in Schwäbisch Hall aufmerksam geworden. „Ich wusste nur, dass ich etwas mit BWL machen möchte“, erzählt sie. Und nun möchten sie und ihre Kommilitonin sich informieren, welche Praktikumsmöglichkeiten und Berufschancen in Schwäbisch Hall und darüber hinaus geboten werden.

Santina Pollak, die im fünften Semester am Campus studiert, ist bei der Messe nicht als Studentin dabei, sondern präsentiert den Automobilzulieferer Magna Powertrain. Dort macht sie momentan ihr Praxissemester. „Davor war ich selbst als Studentin hier und habe mir die Angebote angeschaut“, erzählt sie, „und nun ist es toll, mal auf der anderen Seite zu stehen.“ Auch Annika Kircher von der Bausparkasse kennt beide Seiten. „Ich bin im April als Trainee eingestiegen.“ Ihr macht es ebenfalls Spaß, den Studenten etwas vom Campus und ihrem Arbeitgeber zu erzählen.

Kurzzeitig wird es ruhiger, bevor der nächste Pulk von Studenten von Stand zu Stand wandert. Sinah Theisinger (24) und Berenika Schiel (23) bleiben bei Kärcher stehen und unterhalten sich mit den Mitarbeitern des Unternehmens. „Ich bin noch ein bisschen orientierungslos“, meint Berenika, die im ersten Semester Beschaffungswirtschaft studiert. „Es wird viel auf einmal geboten, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.“ Trotzdem haben sie sich von den unterschiedlichen Firmen Flyer mitgenommen, um sich über die Angebote zu informieren. Als etablierte Messe mit guter Organisation bezeichnet Stefan Pietzker, Ausbildungsleiter der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, die Veranstaltung. Einige Praktikanten habe das Unternehmen durch diese bereits gewinnen können.

