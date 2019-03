Nächstenliebe 40 Tonnen Hilfsgüter für Schässburg

Ilshofen / swp

Ein vollbeladener 40-Tonner ist kürzlich vom Hof der Familie Kurz in Ruppertshofen aus nach Rumänien gefahren. An Bord waren 1600 Kartons voll mit Kleidung und Schuhen für Erwachsene und Kinder, Bettwäsche, Verbandmaterial, Windeln, Spritzen, Kanülen, Medikamenten, Bastelmaterial und Kerzen. Freiwillige Helfer hatten auch Rollstühle, Rollatoren, Duschhocker, Sofas, Schreibtische und Kinderspielzeug verstaut. In Schässburg, dem heutigen Sighisoara, werden die Hilfsgüter dringend gebraucht. „Unsere Transporte sind wichtiger denn je, weil der rumänische Staat seit Januar 2018 die Zuschüsse für die sozialen Einrichtungen von acht auf zwei Prozent gekürzt hat“, so die Organisatoren. Die Vellberger Landfrauen haben den Transport mit 250 Euro unterstützt. Der nächste ist Anfang Mai geplant.

Info Annahme der Spenden und Infos bei Sieglinde Kurz, Tel. 0 79 04 / 82 15; Spendenkonto Kinderhilfe Sighisoara, Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, IBAN: DE05 6225 0030 0006 5322 04; BIC: SOLADES 1 SHA