Beruf 33 Firmen informieren bei Messe

Am Campus Schwäbisch Hall steigt am Dienstag, 20. November, die fünfte Auflage der Firmenkontaktmesse „Kompass“. Geöffnet ist von 9.30 Uhr bis 14 Uhr. Studierende aller Fachbereiche können sich bei 33 Unternehmen über Einstiegsmöglichkeiten in Form von Praktikumsplätzen, Werkstudententätigkeiten, einer Abschlussarbeit und Stellenangeboten für Berufseinsteiger informieren, wie die Hochschule in ihrer Ankündigung schreibt. Die Karrierebörse bilde für die Studierenden die geeignete Plattform, um bei einem persönlichen Gespräch einen ersten Kontakt zu Unternehmen herzustellen und so den Grundstein für die berufliche Zukunft zu legen, heißt es im Text weiter.

Der Campus Schwäbisch Hall befindet sich im Ziegeleiweg 4 in Schwäbisch Hall. Die Einrichtung gehört zur Hochschule Heilbronn.

Info Weitere Informationen zur Messe und zur Ausstellerübersicht unter: www.hs-heilbronn.de/kompass