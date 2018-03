Wohnen 32 Baugrundstücke warten auf Käufer

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Nachdem im Wohnpark am Jakobsweg 62 von 64 Bauplätzen verkauft und bei der Sigismundkapelle nur noch drei Doppelhausbauplätze im Zentrum von Uttenhofen frei sind, nimmt nun das nächste Neubaugebiet in der Gemeinde Rosengarten konkrete Formen an. Auf 17 000 Quadratmetern werden auf den Langäckern in Rieden 32 Baugrundstücke in Größenordnungen zwischen 500 und 700 Quadratmetern für Einzel- und Doppelhäuser zur Verfügung stehen. Die Zahl der Wohneinheiten ist auf drei Wohnungen im Einzelhaus und auf zwei Wohnungen je Doppelhaushälfte beschränkt.

Voraussichtlich bis Mitte des Jahres werden die Verhandlungen über den Erwerb der Grundstücke durch die Gemeinde abgeschlossen sein. Danach klärt Kämmerer Andreas Anninger die Finanzierung im Rahmen eines Treuhandvertrags. Nach den Plänen der Verwaltung sollen die Erschließungsarbeiten im Winter ausgeschrieben werden und im Frühjahr 2019 beginnen.

In einer unverbindlichen Interessentenliste haben sich bisher sechs Kaufwillige eingetragen. Verbindliche Kaufgesuche können eingereicht werden, sobald im zweiten Halbjahr 2018 die Bauplatzpreise festgelegt sind. Nach einem passenden Namen für das künftige Wohngebiet wird derzeit mit einem Ideenwettbewerb gesucht. Alle Rosengartener dürfen ihre Vorschläge einreichen. Der Name „Langäcker“ kommt nicht infrage, weil das zu Verwechslungen mit dem gleichnamigen Wohngebiet führen würde, das zeitgleich im benachbarten Haller Stadtteil Bibersfeld entsteht.