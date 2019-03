Arbeiter erneuern ab dem 8. April die Promenade zwischen Kocher und Solbad. Das Land sagt Geld für eine Fischaufstiegshilfe am Dreimühlenwehr zu und will zudem das Ufer selbst umgestalten.

Sind Fische mehr wert als Menschen? 1,06 Millionen Euro soll die Promenade für Fußgänger und Radler am Loughboroughweg kosten. Mit 1,97 Millionen Euro soll den Fischen geholfen werden, im Kocher ein Stück weit in Richtung Quelle schwimmen zu können.

Nachdem im Oktober 2016 das Facharztzentrum Qmediko eröffnete, wurde die Frage aktuell: Was geschieht im Umfeld? Eine sichtbare Antwort fehlt bislang.

Das habe verschiedene Gründe. Baubürgermeister Peter Klink dröselt es auseinander: Stadt und Land bauen und finanzieren das Projekt gemeinsam. Und was für Außenstehende auch mal für Verwirrung sorgt: Sie haben dabei die Zuständigkeiten für die Bauabschnitte gewechselt.

Die erste Nachricht: Die Erneuerung des Loughboroughwegs wird von den restlichen Bauvorhaben abgetrennt und vorgezogen. „Der Auftrag wurde erteilt. Am 8. April starten die Arbeiten“, berichtet Peter Klink in einem Pressegespräch. Zwischen Hotel Hohenlohe und dem Lappeenrantasteg entsteht eine Promenade. Geplant sei eine kleine Aussichtsplattform über dem Kocher. „Die Mauer am Fluss wird erhöht“, sagt Klink. Das sei nötig, um ein Gefälle auszugleichen. Mit in diesem Paket ist ein neuer Sichtschutzzaun für das Solbad. Der sei nötig, da der erhöhte Weg ansonsten bessere Einblicke in den Außenbereich ermögliche. Die Badegäste wollen schließlich nicht von Passanten beäugt werden. Teil der Bauarbeiten ist auch die Erneuerung eines Abwasserkanals, der zum Vierwände-Weg führt. Daher wurde dieser Teil der Erneuerung teurer und soll mit 1,06 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Die zweite Nachricht: Die Landesregierung will eine Fischaufstiegshilfe bezahlen. Das hat sie in einer Pressemitteilung vor wenigen Tagen verkündet. 1,8 Millionen Euro könnten nach Hall fließen, damit die Wassertiere den Weg kocheraufwärts bewältigen. Das Dreimühlenwehr zwischen Kocherquartier und Hotel Hohenlohe hat zwar bereits eine kleine Fischtreppe direkt neben dem Kraftwerkshäuschen. Doch die erfüllt aus Sicht der Fachleute die Anforderungen nicht. Daher wird für die „gewässerökologische Durchgängigkeit des Kochers“ Größeres geplant.

Handelt es sich bei dem insgesamt 1,97 Millionen Euro teuren Bauwerk um ein viel zu kostspieliges Projekt im Wasser? Peter Klink verneint das. Die Aufstiegshilfe sei ein Standardmodell. Teuer sei der Einbau. Da rechts und links wegen der Salinenstraße und der Weilerwiese kein Platz sei, müsse die Technik in der Mitte einbaut werden. „Wir müssen einen Teil des Wehrs aufbrechen. Das ist teuer“, sagt Klink. Weitere Details oder einen Zeitplan will er nicht nennen. Schließlich liege die Förderzusage noch nicht offiziell vor.

Unklar ist ebenfalls der Zeitplan für die dritten großen Bauarbeiten im Bereich der Weilerwiese. Das komplette Ufer zwischen dem hölzernen Lappeenrantasteg und der Friedensbrücke soll renaturiert werden. Die Stadtverwaltung wollte einst die Uferrenaturierung selbst vorantreiben. „In einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium wurde uns aber gesagt, dass sie das selbst machen wollen.“ Der Grund: Fluss und Uferbereich sind im Zuständigkeitsbereich des Landes. Klink wertet das als äußerst positiv: „Wir erhalten am Ende das gleiche Ergebnis.“ Und die Kosten dafür würden nicht in Hall anfallen. Geplant sei auch, den Uferhang vor dem neuen Polizeirevier zu bearbeiten.

Ein weiteres Bauprojekt auf der Weilerwiese wartet auch noch auf seinen Abschluss: Der Aktivitätspark nördlich des neuen Hotels Qubixx. Der noch frei gebliebene Bereich neben Omnistadion und Wallholla dient demnächst als Ablagefläche für Baumaterial. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass danach die geplante Boulderwand und fehlende Spielgeräte noch in diesem Jahr aufgestellt werden.

