Schwarzarbeit 2,3 Millionen Euro Schaden

Zollbeamte sollen die 188 Bauunternehmen im Haller Landkreis noch häufiger überprüfen. Das hat die „Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt“ (IG BAU) mit Blick auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums gefordert. Danach deckten Kontrolleure bei Firmen im Bereich des Hauptzollamts Heilbronn in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Schaden von 3,2 Millionen Euro wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialabgaben auf. In der Baubranche allein waren es 2,3 Millionen Euro. Laut Finanzministerium kontrollierte das Hauptzollamt Heilbronn im ersten Halbjahr 113 Baufirmen, verhängte Bußgelder in Höhe von 70 000 Euro und leitete zwölf Ermittlungsverfahren ein.