Richtfest 200 Betonsäulen bald fertig

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Sechs Betonmischlaster fuhren vor. Im Sonnenuntergang wurde gestern Abend noch die oberste Decke betoniert“, freut sich Thomas Lützelberger beim Richtfest am Donnerstag. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim lobt besonders den „Kraftakt“ der Handwerker in den vergangenen beiden Wochen, die pünktlich zum Richtfest noch alle Stockwerke und die Decke geschafft haben.

Mittlerweile steht der Rohbau. Am 16. Oktober 2017 wurde mit dem Bau begonnen, mit einer Bauzeit von zehn bis zwölf Monaten wird gerechnet. „Zeitlich sind wir etwas hinterher. Wir haben aber alle Arbeiten vergeben und bleiben im Budget“, ergänzt Lorenz Kraft. „200 Betonsäulen prägen den Entwurf. Sie werden auch bald fertig sein“, sagt der Architekt und betont: „Das Richtfest ist das Fest der Bauleute.“

Seit 15 Jahren vor Ort

Die Sparkasse dockt mit einer freistehenden, neugebauten Filiale an ihr bestehendes Dienstleistungszentrum im Solpark an. Das gibt es dort bereits seit 15 Jahren. „Obwohl hier nur interne Abteilungen angesiedelt sind, ist das Gebäude durch die SB-Stelle auch bei unseren Kunden bekannt“, erläutert Lützelberger. Privatkunden- und Firmenkundenberater werden vor Ort sein. Insgesamt stehen in dem neuen Gebäude 25 bis 30 Mitarbeiter auf insgesamt drei Stockwerken als Ansprechpartner zur Verfügung. Sparkassen-Mitarbeiter wechseln von der Innenstadt in den Solpark.

Der Vorstandsvorsitzende blickt zurück in die Historie der Sparkasse Schwäbisch Hall-­Crailsheim und stellt Bezüge zum Standort des Neubaus her. „Die Sparkasse, damals noch als Kreissparkasse, ist bereits seit 1939 mit einer Zweigstelle im Vorort Hessental vertreten“, erläutert Lützelberger. 1962 wurde das sparkasseneigene Gebäude in der Sulzdorfer Straße bezogen – rund 400 Meter vom Neubau entfernt. 1980 gab es eine Erneuerung der Schalterhalle, doch nun wurde das Gebäude verkauft, ein Umbau der Filiale wäre zu kostspielig geworden. Es ist „Zeit für eine zukunftsfähige Gesamtlösung für den Standort Hessental, für ein neues Kompetenzzentrum im Solpark, “ betont Lützelberger und nennt Standortvorteile wie „ideale Verkehrsführung“.

Freude „als Hessentaler“

Gerhard Bauer freut sich einfach „als Hessentaler“ über das weitere Gebäude der Sparkasse. „Ein positives Signal für den gesamten Landkreis, mit dem die Sparkasse eng verbunden ist“, macht der Landrat deutlich. Die Sparkasse sei mehr als ein Kreditinstitut, Teil der Region, für die Menschen da, engagiere sich in vielen Bereichen. Die rund sechs Millionen seien gut investiert in einem Landkreis, in dem die Konjunktur blühe.

Vater arbeitete bei Sparkasse

Hartmut Baumann spricht als ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters und schildert familiäre Verbindungen zur Sparkasse. Schwester und Schwager haben beim Geldhaus gelernt, „mein Vater arbeitete als kriegsblinder Telefonist bei der Sparkasse und beim Landratsamt“, erzählt der Stadtrat.

Die Sparkasse markiere mit ihren Gebäuden den Eingang in den Solpark, ein Gewerbegebiet mit jungen und alteingesessenen Unternehmen, die Steuereinnahmen in die Stadtkasse fließen lassen. Ein Topsteuerzahler: die Sparkasse, betont Baumann.

Peter Klink rückt das Auswahlverfahren in den Mittelpunkt seiner Ansprache. In der beschränkten Planungskonkurrenz wurden mehrere Alternativen verglichen. Der Baubürgermeister war selbst Gremiumsmitglied. Einstimmiger Sieger wurde der Entwurf des Büros Kraft + Kraft Architekten. „Es lohnt sich“, macht er mit Blick auf das Ergebnis aus städtebaulicher Sicht und aus Sicht des Umfelds deutlich.