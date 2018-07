Investition Firma Leonhard Weiss baut sich neue Büros

Satteldorf / Kerstin Dorn

Das Satteldorfer Bauunternehmen Leonhard Weiss legte den Grundstein für ein neues Bürogebäude. Bis 2019 sollen hier 260 neue Arbeitsplätze entstehen.

Auf das alte Sprichwort „aller guten Dinge sind drei“ wollte sich Volker Krauß, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Bauunternehmen Leonhard Weiss, nicht festnageln lassen: „Es ist der dritte Komplex, aber ich bin sicher, es geht noch weiter“.

Am Mittwoch, 25. Juli, hatte die Geschäftsleitung des größten Bauunternehmens der Region zur Feier in eigener Sache eingeladen. Bei heftiger Sommerhitze wurde der Grundstein für ein 20-Millionen-Projekt gelegt, das in Satteldorf und Umgebung für weiteren Aufschwung sorgen wird. Am Firmensitz wird ein neues Bürogebäude für die Hauptverwaltung entstehen, denn die Firma braucht dringend mehr Platz. Sie verzeichnet seit Jahren ein stetiges Umsatzwachstum, was sich in den Mitarbeiterzahlen widerspiegelt. Der Neubau soll 260 neue Arbeitsplätze beherbergen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 5200 Mitarbeiter, zwei Drittel davon auf den Baustellen, 1600 im kaufmännisch-technischen Bereich, 450 allein in Satteldorf.

3-D-Planung

Architekt Matthias Riemer macht auf die innovativen Aspekte aufmerksam, die der Neubau bieten wird. Ein flexibler Grundriss schafft die Voraussetzung für die Umsetzung eines neuen Bürokonzeptes mit modernen Kommunikationszonen, kurzen Wegen und 50 Wechselarbeitsplätzen. Das alles sei eingebettet in eine moderne architektonische Hülle, die die Gestaltungsidee des bestehenden Gebäudes aufgreife und weiterdenke. Architektonisches Highlight ist das Luftkissendach auf der Terrasse im ersten Obergeschoss. Die Beheizung und Kühlung der Räume erfolgt über Erdwärmesonden. Die Technikzentrale dazu befindet sich gleichfalls auf dem Dach des Neubaus.

Volker Krauß erwähnte die neue digitale Planungsmethode BIM, die das Bauunternehmen in eigener Sache einsetzt: BIM steht für Building Information Modeling – oder Bauwerksdatenmodellierung – mit deren Hilfe die verschiedenen Teile und Gewerke des Gebäudes in 3-D geplant werden. „Man kann alles anschauen und weiß sofort, was es kostet“, bringt der Firmenchef den Nutzen der neuen Technik auf den Punkt.

Zur Grundsteinlegung waren Geschäftsführer, Gesellschafter und Betriebsrat gekommen und auch der Bürgermeister ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, Grüße und Wünsche zu überbringen. Was zähle, seien die gegenseitigen Ergebnisse, so Wackler. Das Unternehmen schaffe Arbeits- und Ausbildungsplätze, die Gemeinde setze sich für optimale Rahmenbedingungen wie die direkte Straßenanbindung ein.

Nach alter Bautradition packten Geschäftsführer und Gesellschafter eine Tageszeitung (ein Hohenloher Tagblatt vom 25. Juli), einige Visitenkarten, Münzen und ein rotes Herz (das laut Gesellschafterin Susanne Hammer für den Puls der Zeit stehe) in die Plombe, die im Grundstein versenkt wurde und die nachfolgenden Generationen an diesen Tag erinnern soll. Gleichzeitig gaben sie dem Bauvorhaben und der Firma ihre Wünsche mit auf den Weg: Unfallfreiheit (Polier Hans-Jürgen Schaffner), gute neue Ideen (Gesellschafterin Carla Staiber-Weiß), Harmonie und Wachstum (Gesellschafterin Dr. Sabine Schmidt), kreative Ideen (Architekt Matthias Riemer). Geschäftsführer Dieter Straub möchte, dass die jungen Leute, die ihre berufliche Laufbahn im Unternehmen beginnen, die Geschichte von Leonhard Weiss weitertragen.

Die Hitze nahm Volker Krauß zum Anlass, um sich bei den Bauarbeitern zu bedanken. „Wir waren vorher auf unserer Lidl-Baustelle in Bad Wimpfen und haben schon beim Zuschauen geschwitzt“.

Das Familienunternehmen realisiert aktuell mehrere Millionenprojekte: unter anderem die Gleiserneuerung und Elektrifizierung der Höllentalbahn im Schwarzwald, die Erd-, Tief- und Ingenieurbauarbeiten an der Neubaustrecke Merklingen sowie regionale Bauvorhaben, wie den Wiederaufbau im hochwassergeschädigten Braunsbach.