Medizin 1,8 Millionen Euro für ein neues Labor

Hohenlohe / Barbara Griesinger

Nach wie vor weist der Künzelsauer Klinikstandort im Vergleich zu Öhringen durchgängig eine geringere Auslastung auf. Jetzt, während der Grippewelle, ist das Krankenhaus Künzelsau laut HK-Geschäftsführer Jürgen Schopf zwar zu 52 Prozent ausgelastet. Das Öhringer Krankenhaus sei indes mit 87 Prozent „voll belegt“. „Vielleicht zeigt sich daran eben doch, dass das Krankenhaus für die Bevölkerung in Künzelsau nicht mehr die Bedeutung hat“, sagt er auch mit Blick auf die nahe gelegenen großen Kliniken in Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim.

Die Auslastung der Schlaganfalleinheit, die im Juli von Künzelsau nach Öhringen verlegt wurde, lässt Ähnliches vermuten: Wurden im ersten Halbjahr 2017 in Künzelsau 102 Patienten behandelt, waren es im zweiten Halbjahr 2017 nach dem Umzug der Einheit in Öhringen 152. „Dieser Schritt hat sich bewährt. Wir haben bereits 2017 die Hürde von 250 Schlaganfallpatienten übersprungen und werden jetzt die Zertifizierung der Schlaganfall­einheit beantragen“, so Schopf.

Die Verlegung der sogenannten Stroke-Unit (SU) sei der richtige Schritt gewesen, um die Behandlung von Schlaganfallpatienten im Hohenlohekreis aufrechtzuerhalten, nachdem in Kün-

zels­au die Mindestmenge von 250 Schlaganfallpatienten pro Jahr nicht zu erreichen war. Schopf geht nach dieser ersten Hochrechnung für 2018 von rund 300 Schlaganfallpatienten und damit von der Zertifizierung und dem Erhalt der Schlaganfalleinheit im Hohenlohekreis aus.

Vorteile für Herzpatienten

Im Sommer steht eine weitere Verbesserung des Medizinangebots bevor: Spätestens im August soll das geplante Linksherzkatheterlabor in Öhringen eröffnet werden, das die Behandlung von Herzinfarkten im Hohenlohekreis deutlich verbessern soll. „Wir können mit der Weiterentwicklung des medizinischen Angebots nicht warten, bis der Neubau steht. Denn nur mit einem neuen Gebäude gewinnt man den Markt nicht“, erklärt Schopf, warum noch vor dem Klinikneubau 1,8 Millionen Euro in das Öhringer Linksherzkatheterlabor investiert werden, das in Modulbauweise auf Pfeilern über der Liegendanfahrt ans Öhringer Krankenhaus angedockt wird.

Das neue Angebot am Hohenloher Krankenhaus bringt nicht nur Herzpatienten große Vorteile, die bislang bei entsprechenden Eingriffen meist in die Heilbronner SLK-Kliniken überwiesen wurden. Dem HK selbst soll sie mehr Patienten und damit auch steigende Erlöse bescheren.