Bestattung 192 Kammern für Urnen

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Immer weniger Menschen wünschen sich eine Erdbestattung. So auch auf den Gemeindefriedhöfen in Rosengarten. Wie Bürgermeister Jürgen König resümiert, waren es in der Gemeinde im laufenden Jahr nur acht von 42 Bestattungen. 15 Mal wurde ein Urnen-Erdgrab gewählt, am häufigsten, nämlich 19 Mal, die Bestattung in einer der Urnenwände. Die Gemeinde trage dem Wandel der Bestattungskultur Rechnung und habe die Friedhöfe in Westheim, Uttenhofen und Tullau ständig bedarfsgerecht erweitert, so König. In Rosengarten stehen 1374 Grabstellen zur Verfügung, 192 davon sind Urnenkammern.