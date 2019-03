Die Stadträte empfehlen einstimmig, Geld für das neue Baugebiet bereitzustellen. Das stammt aus drei Vorhaben, die verschoben werden: Zwei Kreisel und eine Brückensanierung müssen warten.

Fünf Millionen Euro kostet der neue Tunnel unter dem Bahnsteig ins Bahnhofs­areal – samt weiterer Tiefbauarbeiten. Radfahrer und Fußgänger sollen dann von der Steinbacher Straße durch eine gut 100 Meter lange Unterführung auf den zentralen Platz im neuen Stadtquartier geleitet werden.

Große Summen werden ausgegeben

Die öffentliche Tiefgarage könnte zudem mit 3,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Darin ist ein Bereich vorgesehen, an dem man vom Fahrrad oder vom Auto auf den Zug umsteigen kann („Park & Bike & Ride“). Der könnte 2,65 Millionen Euro kosten. Für die Umgestaltung der Kreuzung Steinbacher Straße/Bahnhofstraße kalkulieren die Experten 2,7 Millionen Euro.

Bauen Bagger räumen das Bahnhofsareal in Schwäbisch Hall für Neubauten Am Bahnhof sollen neue Wohnhäuser entstehen – jetzt haben die Bauarbeiten dafür angefangen.

In der rosafarbenen Verwaltungsvorlage, die am Montag im Bau- und Planungsausschuss vorliegt, werden die finanziellen Dimensionen des Großprojekts deutlich. Das ehemalige Gleisgelände soll in ein Wohngebiet verwandelt werden.

In der Liste „Bahnhofsareal-Süd – Herstellung öffentlicher Flächen“ stehen 17 Millionen Euro für die Jahre 2018 bis 2022. Die Kosten für den nördlichen Bauabschnitt – also das eigentliche Baufeld der Häuser – sind nicht aufgelistet.

1,2 Millionen Euro: Förderung zugesagt

Allerdings muss die Verwaltung nicht alles aus der Stadtkasse selbst finanzieren. Die Stadtwerke sollen mit dem Bau der Tiefgarage beauftragt werden. Zudem können die Kosten für Straßen und Kanäle – wie bei allen anderen Neubaugebieten auch – auf die neuen Bewohner umgelegt werden. Und es gibt Fördergelder in Millionenhöhe. „Wir haben gerade eine Zusage über 1,2 Millionen Euro erhalten“, verkündet Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim den Stadträten.

Erster Bürgermeister Peter Klink verweist auf erfreuliche Nachrichten: Über die bereits zugesagte Förderung hinaus wurde akzeptiert, dass weitere Teile des Projekts grundsätzlich förderfähig sind. Klink: „Neben dem Tunnel sind auch die Bike&Ride-Plätze im Programm.“ Auch der Umbau der Kreuzung der Steinbacher Straße würde vom Land gefördert. Der Grund: An dieser Stelle entsteht ein Umsteigepunkt des öffentlichen Personennahverkehrs.

Im Bau- und Planungsausschuss am Montagabend präsentiert die Verwaltung einen neuen Plan dafür, wer was bezahlt und hinterher mit wem verrechnet. Bisher war vorgesehen, dass die Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (HGE) für den südlichen Teil des Bahnhofsareals verantwortlich ist. Hinterher hätte sie ihren Teil des Projekts an die Stadt verkaufen sollen. Es wurde aber übersehen, dass die HGE gar keine staatlichen Fördergelder erhalten kann. Daher übernimmt die Stadt Hall die Verantwortung für diesen Bereich.

Gelder werden von an deren Projekten umverteilt

Dazu muss aber erst Geld im städtischen Haushalt bereitgestellt werden. Es werden aus drei verschobenen Bauprojekten Finanzen umgeschichtet (siehe Info). Baubürgermeister Klink begründet das: Den Kreisverkehr an der Berliner Straße könnte man sowieso nicht zeitgleich mit dem neu zu bauenden Kreisel an der Neuen Reifensteige angehen. Einstimmig folgen die Stadträte dieser Argumentation.

Doch wissen sie überhaupt, worüber sie abgestimmt haben? „Wann greifen wir eigentlich beim Kreisverkehr Berliner Straße an?“, will FWV-Fraktionssprecher Hartmut Baumann am Ende der Sitzung wissen. Freundlich wird er von den Verwaltungsvertretern darauf hingewiesen, dass er elf Tagesordnungspunkte zuvor der Verschiebung des Bauvorhabens zugestimmt hatte.

