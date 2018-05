Crailsheim Klinik soll 167 Parkplätze mehr kriegen

Kreistag wird entscheiden

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag als Beschluss, dass sich der Landkreis mit 25 Prozent an den Kosten des Parkdecks beteiligt. Er soll zudem einer Ausfallbürgschaft an die Landkreis Klinikum gGmbH zur restlichen Finanzierung des Parkdecks in Höhe von 3,5 Millionen Euro zustimmen. Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen stimmt mit 14 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen zu. „Wir werden die gestellten Fragen nochmal aufarbeiten und beantworten“, verspricht Landrat Gerhard Bauer. Bevor dann im Kreistag entschieden wird. Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. cus