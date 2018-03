Feuerwehr 1500 Dienststunden für die Löschtruppe

Gerabronn / swp

Besonders beschäftigten die Wehr in diesem Jahr einsatzintensive Brände, wie sie in einer Mitteilung schreibt: Im April unterstützten die Gerabronner Kräfte die Nachbarwehr Blaufelden bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Im Sommer stand eine Feldscheune bei Gerabronn in Vollbrand und zum Jahresende eilten die Einsatzkräfte zu zwei Bränden in den alten, dicht bebauten Ortskern von Gerabronn.

Beim ersten Einsatz brannte ein mehrere Meter langer Holzstapel in einem schmalen Durchgang zwischen einem Wohnhaus und einer Scheune. Das Feuer fraß sich in die Dächer der beiden Gebäude. Dem leichten Schlaf des Eigentümers war es zu verdanken, dass er das Feuer rechtzeitig bemerkte. So konnten die Atemschutztrupps mit Unterstützung der Drehleiter noch rechtzeitig einen größeren Schaden verhindern.

Nicht mehr zu retten war beim zweiten Brand ein Wohnhaus. Allerdings konnte ein Übergreifen des Feuers auf die dicht angrenzenden Nachbarhäuser verhindert werden. Kommandant Matthias Trumpp hob dabei die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren aus Blaufelden, Schrozberg und Gerabronn hervor.

Entgegen dem Trend investierte die Stadt in den letzten Jahren in die Gerätehäuser aller vier Abteilungen, die neu gebaut oder um Anbauten ergänzt wurden. Mit der geplanten Auslieferung des Fahrzeugs für die Abteilung Michelbach im Sommer stehen den Abteilungen Amlishagen, Dünsbach und Michelbach dann auch moderne Einsatzmittel zur Verfügung.

Teilorte gut ausgestattet

Dass dieser Weg der richtige ist so Trumpp, zeigten nicht nur die beiden letzten Brandeinsätze, bei denen die Einsatzkräfte der Teilorte aufgrund ihrer Ausstattung effektiv eingesetzt werden konnten. Die Einheiten der Abteilungskommandanten Sven Dittes, Heiko Guttknecht und Frieder Reingruber arbeiteten insgesamt 20 Einsätze ab. Auch personell verstärken sie die Gesamtwehr mit 60 Prozent der Einsatzkräfte. In Gerabronn hingegen sind in den nächsten Jahren noch Investitionen erforderlich. Ein erster Schritt sei bereits mit der Ausschreibung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs getan.

Führungsnachwuchs im Auge

Da der Altersdurchschnitt der Führungskräfte recht hoch ist, habe die Wehr begonnen, junge Nachfolger an der Landesfeuerwehrschule auszubilden. Diesen sollen weitere folgen.

Apropos Nachwuchs: „Zu den Highlights der 15 Jungs und Mädchen der Jugendfeuerwehr zählten Zeltlager, Ausfahrten und der gemeinsame Berufsfeuerwehrtag mit Nachbargruppen“, so Jugendwart Christian Schmidt. Kinderfeuerwehrwart Ralf Lobpreis betreut mit seinem Team aktuell 18 Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Vier Mitglieder der Jugendabteilung wechselten in die Einsatzabteilung. Bemerkenswert sei, dass zwei davon schon in der Kindergruppe begonnen haben.