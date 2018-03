Nahverkehr 15 Busfahrer rollen durch ihr Fahrzeug

Schwäbisch Hall / Luca Götz

Einige Fahrgäste beachten den Rollstuhlfahrer gar nicht. Sie drängeln sich sogar noch vor, um als Erste in den Bus zu kommen“, berichtet ein Fahrer. Der Mann am Steuer habe bei so einem Gewusel kaum Chancen zu helfen, falls ein Rollstuhlfahrer in das Fahrzeug gelangen will.

Daher hat der Stadtbus Schwäbisch Hall am vorvergangenen Samstag Mitglieder des Vereins Barrierefrei Schwäbisch Hall zu einer internen Fahrerschulung eingeladen. Der Stadtbus betreibt Buslinien in Hall und in der Region. Thema des Vormittags: „Wie gehe ich als Busfahrer richtig mit Rollstuhlfahrern um?“

Die rund 20 Teilnehmer besprechen dabei auch, wie sich Rollstuhlfahrer während einer Busfahrt verhalten sollen. Für Schulungen ist Thomas Dörr, Disponent in der Firma, zuständig. Mit dabei sind dieses Mal Armin Augner vom Sanitätshaus Siegel in Crailsheim und Kirstin Schulten vom Verein Barrierefrei Schwäbisch Hall.

Auf die Finger achten

„Es gibt so viele verschiedene Rollstühle, wo sind bei jedem die Bremsen?“, fragt ein Busfahrer. Armin Augner erklärt, wie ein Rollstuhl aufgebaut ist, wie man ihn zusammenklappt und worauf man aufpassen muss. Die Bremse ist im hinteren Bereich unten, in der Nähe der Reifen. Zum Zusammenklappen muss man den Sitz hochziehen, dabei faltet sich der Rollstuhl zusammen. Man soll immer auch auf seine Sicherheit achten und auf seine Finger schauen, denn diese sind schnell eingeklemmt, erläutert Augner. Das sei auch beim Auseinanderklappen wichtig. Dies funktioniere, indem man den Sitz einfach wieder hineindrückt und dieser sich dabei entfaltet. Wenn man den Rollstuhl samt Fahrgast darin anheben muss, sollte dies nie an beweglichen Teilen, wie den Reifen, getan werden. Immer an festen Stücken, wie dem Rahmen anheben, sagt Augner.

Bei dem Treffen wird über Haltestellen diskutiert, die es Rollstuhlfahrern unmöglich machen, in den Bus zu gelangen. Es sei wichtig, dass sich Busfahrer mit dem Verein zusammentun und über solche Missstände bei der Stadtverwaltung beklagen, wird in der Diskussion gefordert. Mitglieder des Vereins und Busfahrer könnten zusammen zahlreiche schwer zugängliche Haltestellen aufzählen.

Busfahrer legen bei der Schulung den Rollstuhlfahrern ans Herz, sie sollen sich „bitte immer vorschriftsgemäß an dem entsprechenden Platz in Fahrtrichtung rückwärts aufhalten, um bei einer Bremsung nicht aus dem Rollstuhl zu kippen“. Wichtig dabei sei, dass alles vorschriftsgemäß ist. Denn die Angestellten seien diejenigen, die verantwortlich sind, falls etwas passiert.

Die Busfahrer dürfen nach dem theoretischen Teil selbst ausprobieren, wie es ist, mit einem Rollstuhl in den Bus zu kommen. Sehr schnell merken sie, dass jede kleine Kante im Fahrzeug zu einem Hindernis werden kann.

Höhe Hürden

Die Rampe für den Einstieg der Rollstuhlfahrer wird sehr steil aufgeklappt, wenn der Bordstein flach ist. Ohne Hilfe kommt dann kein Rollstuhlfahrer hoch. Dies haben die Busfahrer schnell am eigenen Leib erfahren.

Busfahrer und Rollstuhlfahrer haben bei dem Vormittag einen Einblick bekommen können, wie die Busfahrt für die jeweils anderen abläuft. Die Busfahrt für die Rollstuhlfahrer kann zum Horror werden, wenn man nicht hürdenfrei in den Bus kommt. Die Fahrer wissen nun auch, wie sie richtig helfen können und wie sie anpacken müssen. Die Rollstuhlfahrer haben von den Busfahrern gehört, wie stressig es für sie sein kann, in einem vollen Bus auch noch für Rollstuhlfahrer zu sorgen. Eine Busfahrerin hat ihre Art, die Probleme anzugehen: Sie fragt Rollstuhlfahrer beim Reinrollen, wo deren Fahrt enden soll. Dann weiß sie genau, wann sie die Rampe von Hand rausziehen muss.