Spende 1443,43 Euro für das KIT-Team

Landkreis / swp

„Erste Hilfe für die Seele“ – dafür steht das Kriseninterventionsteam (KIT) im Landkreis Schwäbisch Hall. In Not- und Unglücksfällen leistet es Beistand vor Ort. Ebenso betreut es die Einsatz- und Rettungskräfte nach belastenden Ereignissen. 1 443,43 Euro hat die Crailsheimer Zahnarztpraxis Dr. Christoph Stemper an den Förderverein des Teams überwiesen. Damit sollen Aus- und Fortbildungen sowie die Ausstattung für die KIT-Mitarbeiter finanziert werden.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Dekanin Friederike Wagner, dankte für die „stolze Summe“. Ihr Dank ging zugleich an die Patienten der Zahnarztpraxis, die ihr Zahngold für einen guten Zweck gespendet und so die Summe möglich gemacht haben. „Wir können damit weitere Schulungen für unsere ehrenamtlichen Kräfte anbieten, denn eine gute Ausbildung ist Grundvoraussetzung für ein effizientes Hilfsangebot“, bekräftigt Dekanin Wagner.

Info Derzeit besteht das Kriseninterventionsteam im Landkreis Hall aus 60 Seelsorgern der evangelischen und katholischen Kirche sowie 30 Mitgliedern aus verschiedenen Hilfsorganisationen im Landkreis. Dazu zählen Notfallseelsorge, freiwillige Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und das Technische Hilfswerk. Zur Finanzierung des KIT wurde 2009 der Förderverein Krisenintervention und Notfallseelsorge im Landkreis Schwäbisch Hall gegründet.