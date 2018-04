Literatur 100 Jahre im Schützengraben

Gefallene Soldaten im Ersten Weltkrieg. Das Foto stammt aus der Sammlung von Josef Boy, Angehöriger des württembergischen Pionierbataillons 13, in dem auch Kurt Oesterles Großvater Friedrich Oesterle diente und auch an der Somme im Einsatz war. © Foto: privat

Tübingen/Oberrot / Richard Färber

Die französisch-britische Militäroffensive an der Somme beginnt am 24. Juni 1916 mit einer Kanonade, die eine Woche dauert. 1437 Geschütze feuern Tag und Nacht, eineinhalb Millionen Granaten prasseln auf die tief eingegrabenen deutschen Stellungen. Am 1. Juli rennen 120 000 britische Soldaten gegen deutsche Maschinengewehre, nach der ersten halben Stunde sind bereits 8000 Tote zu beklagen, am Ende des „schwärzesten Tages der britischen Militärgeschichte“ sind es 19 000, weitere 2100 gelten als vermisst, 36 000 sind verwundet. Auf deutscher Seite liegen die Verluste bis 10. Juli bei 45 000 Mann, 5786 davon sind gefallen.

Und das ist erst der Beginn dieser unbeschreiblichen Tortur für Leiber und Seelen, der die nicht weniger unbeschreibliche Materialschlacht von Verdun vorausgegangen war, und die fünf Monate und eine Million Tote später enden würde, ergebnis- und sinnlos. In den Schützengräben lebte man im Bewusstsein des sicheren Todes, und die Überlebenden nahmen diese entgrenzende Erfahrung mit nach Hause. Die meisten schwiegen darüber.

Märchen ohne Blutvergießen

Es gibt literarische Zeugnisse: Die Romane und Erzählungen von Ernst Jünger, Erich Maria Remarque, Arnold Zweig oder auch von dem jüngst wiederentdeckten Hans Herbert Grimm zählen dazu. Und noch einer hat seine Kriegserfahrungen geteilt, wenn auch kindgerecht verschleiert: Der Oberroter Schreinermeister Friedrich Oesterle hat zunächst die Fantasie seiner Söhne, dann seines Enkels an die Somme geführt, in ein „Kriegsmärchen“ ohne Blutvergießen.

Der da vom Opa sozusagen auf die Spur gesetzt wurde, ist der in Tübingen lebende Schriftsteller Kurt Oesterle. Er hat Archive durchforstet und sich zu den einstigen Schlachtfeldern aufgemacht, die heute Gedenkstätten sind. Acht Essays, Reportagen und Porträts hat er in „Die Erbschaft der Gewalt. Über nahe und ferne Folgen des Kriegs“ versammelt. Die Veröffentlichung wurde von dem kürzlich verstorbenen Oberroter Unternehmer Eugen Klenk unterstützt.

Die Texte sind nicht unbedingt neu. Die Geschichte über seinen Großvater hat Oesterle 2014 fertiggestellt, sein Essay über das Lied „Der gute Kamerad“ ist in einer ersten Fassung sogar schon vor mehr als 20 Jahren erschienen. Die aktuellsten Arbeiten sind ein Gedichtvergleich und zwei Vorträge: Einer handelt von Lustnauer Soldaten im Ersten Weltkrieg, der andere beschäftigt sich mit den Fronterfahrungen der britischen „war poets“ – eine, wie Oesterle schreibt, in Deutschland „kaum erschlossene Ressource abendländischen Kriegswissens“.

Es ist weniger die Neugier des Historikers, die Oesterle zur Recherche trieb und treibt, als die Überzeugung, dass die Schlachten des Ersten Weltkriegs als Urtrauma der Moderne durch die Generationen bis heute wirken. Im Trommelfeuer gab sich das Individuum auf und in seinem Schweigen wurde diese Aufgabe absolut – in den Schützengräben wurde entschieden, dass Deutschland nicht von selbst zu jener Demokratie finden würde, „zu der es, wie Oesterle mehr als 100 Jahre später schreibt, „keine Alternative gab – und hoffentlich auch in Zukunft nicht gibt!“

Und so lassen sich auch die Romane verstehen, die Oesterle seit 2004 veröffentlicht hat. „Der Fernsehgast“, „Der Wunschbruder“ und „Martha und ihre Söhne“ sind dörfliche Familiengeschichten, teils deutlich autobiografisch unterlegt, teils von eigenem Erleben inspiriert und ausfantasiert bis zur Allgemeingültigkeit. Und nach der Lektüre von „Die Erbschaft der Gewalt“ ahnt man auch, für wen diese Geschichten geschrieben wurden.

Info Kurt Oesterle: „Die Erbschaft der Gewalt. Über nahe und ferne Folgen des Kriegs“. Essays und Porträts. 204 Seiten. Klöpfer & Meyer, Tübingen, 2018, 20 Euro.