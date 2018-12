Bürgermeisterwahl Zwei weitereKandidaten

Sachsenheim / Von Ifigenia Stogios

Am 3. Februar ist in Sachsenheim Bürgermeisterwahl. Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters Horst Fiedler endet am 30. April. Bisher haben sich vier Kandidaten beworben: Holger Albrich, Heide Frankenhauser, Thomas Bay und Ulrich Raisch (die BZ berichtete). Am Donnerstag und Freitag kamen noch zwei hinzu.

Thomas Schärer hat am Freitag seine Bewerbung um das Bürgermeisteramt in Sachsenheim abgegeben. Er ist 56 Jahre alt, verheiratet und ausgebildeter Kommunikationsberater. Seine berufliche Laufbahn ist vielfältig. Vom Wirtschaftsförderer und Tourismuschef in Ludwigsburg bis hin zum Pressesprecher von Mc Donalds und Bürgermeister in Sigmaringen.

Momentan wohnt er noch in Sigmaringen. Dort war er von 2010 bis 2018 Bürgermeister, bis er im Juli abgewählt wurde. Seine Amtsperiode endete am 24. August. „Es gibt sicher immer mehrere Gründe für eine Abwahl“, sagt er. Ausschlaggebend für seine Abwahl sei die Situation mit einer Erstaufnahme für Asylbewerber, die das Land in Baden-Württemberg in Sigmaringen betreibe. Nach seiner Einschätzung wurde ihm vorgeworfen, dass er sich nicht gegen die massenhafte Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt habe. Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen und möchte nun in Sachsenheim das Amt des Bürgermeisters übernehmen. Seit 2014 ist er CDU-Mitglied: „Ich trete jedoch unabhängig an. Politisch stehe ich eindeutig in der Mitte.“ Durch seine Tätigkeit als Wirtschaftsförderer und Tourismuschef in Ludwigsburg lernte er die Region besser kennen. Ihn reizt das touristische Potential des Kirbachtals. Er möchte „zur nachhaltigen infrastrukturellen Entwicklung der Stadt“ beitragen.

Birgit Niemeyer ist kaufmännische Angestellte und wohnt in Großsachsenheim. Die 57-Jährige ist alleinstehend und hat zwei Töchter. Sie engagiert sich beim DRK im Ortsverein Sachsenheim als Schriftführerin, ist aber auch im Bereitschaftsdienst aktiv. Außerdem ist sie Gruppenleiterin des Jugendrotkreuzes und in der Notfallseelsorge des Kreisverbandes Ludwigsburg tätig. „Bereits vor acht Jahren hatte ich mir überlegt, mich um die Stelle zu bewerben“, sagt sie. Damals habe sie es aber aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft.

Menschlichkeit, Gerechtigkeit und ein respektvoller Umgang mit den Bürgern seien für sie das Allerwichtigste, sagt sie gegenüber der BZ. „Ich möchte mich für die Rechte der Sachsenheimer einsetzen und habe vor, sofern es möglich ist, jedem gerecht zu werden“, betont sie. Sie möchte auf alle Wünsche der Bürger eingehen.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 7. Januar, 18 Uhr. Sollte im ersten Wahlgang keiner der Bürger die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erhalten, wird am 17. Februar erneut gewählt.

Die BZ bietet den Kandidaten die Möglichkeit sich vorzustellen. Das BZ-Wahlforum findet am Mittwoch, 9. Januar, 19 Uhr, in der Häfnerhalle, Kleeblattstraße 8, in Häfnerhaslach statt. Es stehen 200 Sitzplätze zur Verfügung. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es wird eine Bewirtung durch den Verein „Unser Dorf“ geben.