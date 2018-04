Prozess Zwei weitere Brände im Fokus

Markgröningen / Info

Hat der mutmaßliche 68-jährige Markgröninger Brandstifter nicht nur das Sozialgebäude im Gerbergässle, sondern auch ein Jahr zuvor eine Unterkunft am Wasserturm in Markgröningen gleich zweimal in Brand gesetzt? Damals hatte die Polizei gegen den bereits vorbestraften Rentner allerdings ohne Ergebnis ermittelt. Auch im aktuellen Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht lässt der Angeklagte vom Anwalt vortragen, dass er mit diesen beiden Bränden nichts zu tun habe. Die Ermittlungen sind eingestellt.

Am Mittwoch endete die Beweisaufnahme im Prozess um die Brandstiftung im Obdachlosenheim im August 2017. Ob er für den Tod der vier Menschen beim Brand der Unterkunft im Gerbergässle in Markgröningen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, soll eine psychiatrische Gutachterin an diesem Donnerstag feststellen. Möglicherweise könne er nicht wegen vierfachen Mordes abgeurteilt werden, sondern müsse in einer geschlossenen Anstalt untergebracht werden – zur Sicherung der Allgemeinheit.

Mehr als 550 000 Euro Kosten

Bei zwei weiteren Feuern am 24. Juli und 14. November 2016 im Sozialgebäude Am Wasserturm, in dem der Angeklagte damals wohnte – und um Brandstiftungen handelt es sich laut den Ermittlungen einwandfrei –, hat es keine großen Schäden und auch keine Verletzten Personen gegeben, berichtet die Polizei im Zeugenstand. Bei dem letzten Feuer war ein Schaden von 1800 Euro entstanden, als ein Zeitungsstapel eine Wand beschädigte. Dank des Rauchmelders war das Feuer von einer Mitarbeiterin schnell mit Wasser gelöscht worden. Man habe den Angeklagten damals als Beschuldigten vernommen, sagte ein Polizeibeamter aus Ludwigsburg vor Gericht, allerdings ohne Ergebnis. Man wusste aber, dass er eine Art notorischer Brandstifter ist, wegen der Brände aus den Jahren 1981 und 1983 (die BZ berichtete).

Das Gebäudemanagement Markgröningen hat indes die Schadens- und Sanierungskosten im Fall Gerbergässle genannt. Es seien genau 553 269 Euro, die man bislang habe aufwenden müssen, sagte eine Mitarbeiterin im Zeugenstand. Das Gebäude ist nach wie vor unbewohnbar. Man sei gerade dabei, den gesamten Innenbereich neu zu gestalten. Die damaligen Überlebenden sind derzeit in einer eiligst neu gebauten Interims-Unterkunft untergebracht.

Info An diesem Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt. Der nächste Verhandlungstag ist dann auf Mittwoch, 25. April, terminiert. An diesem Tag soll auch das Urteil gesprochen werden.