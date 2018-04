Sachsenheim Zwei stolze Verlierer

Fabian und Evelyn Pötzsch in ihrer Wohnung in Kleinsachsenheim mit ihrem neueste Familienmitglied, dem acht Monate alten Hund Schoko. © Foto: Martin Kalb

Sachsenheim / Mathias Schmid

Sie haben es beide weit geschafft. Fabian Pötzsch ist als TV-Kandidat vor dem Halbfinale der Sat1-Show „The Biggest Loser“ (deutsch: der größte Verlierer) ausgeschieden. Seine Frau Evelyn schaffte es als Online-Kandidatin sogar bis ins Finale und wäre am Ende beinahe noch in die TV-Show nachgerückt. Doch der eigentliche Erfolg für die beiden sind viele gepurzelte Kilos und eine komplett neue Lebenseinstellung.

Fabian wog bei seinem Ausscheiden noch 140,7 Kilo. Somit hat er in acht Wochen 30,1 Kilo verloren – das entspricht 17,6 Prozent seines Startgewichts. Evelyn war mit 135,2 Kilo gestartet, wog beim Ausscheiden 103,8 Kilo. Was die beiden seither noch an Gewicht verloren haben, zeigt sich in der großen Final-Show am Sonntag, bei der alle Kandidaten noch einmal zu sehen sind.

Komplette Umstellung

Trotz der vielen gepurzelten Pfunde sagt vor allem Fabian Pötzsch: „Es hätte mehr sein können.“ Deshalb sehen die beiden die TV-Show auch nur als Beginn. Seither ist noch mal eine ganze Weile vergangen, die Aufzeichnung der Show ist vorbei, die beiden machen weiter. „Wir sind da sehr eisern“, betont Evelyn Pötzsch. Bis zu drei Stunden Sport täglich, dazu eine umgestellte Ernährung. „Wenn ich nicht mindestens eine Stunde pro Tag trainiere, bin ich unausstehlich. Meine Arbeitskollegen haben mich sogar schon in der Mittagspause zum Laufen geschickt“, macht der 27-Jährige den Wandel deutlich. Bisher hatte er kaum Sport gemacht. Früher war der 1,84 Meter große Kleinsachsenheimer bei einer Sicherheitsfirma angestellt, was sich durch sein Übergewicht aber zunehmend schwierig gestaltete. Mittlerweile hat er in der Metallbranche Arbeit gefunden.

Doch vor allem privat fällt den beiden das Leben wieder leichter. „Ich traue mich endlich wieder, mit meinen Freunden Fußball spiele zu gehen, weil ich weiß, dass ich nicht nach wenigen Minuten schlappmache. Auch unter mein Auto passe ich wieder drunter“, ist der Hobbyschrauber glücklich. Und Evelyn Pötzsch freut sich auf die eine oder andere Partie Volleyball in der warmen Jahreszeit.

Fabian Pötzsch hängt den Wandel seiner Frau noch höher als seinen eigenen. Die hat nicht nur absolut (31,4 Kilo) mehr abgenommen als er, sondern vor allem prozentual auf ihr Ausgangsgewicht gerechnet (23,2 Prozent). Und das allein zu Hause ohne das tägliche Pflichttraining im „Biggest-Loser“-Camp und die ständige Präsenz der Experten. „Bei Evelyn sieht man, dass sie deutlich abgenommen hat. Ich bin stolz auf jedes Kilo“, strahlt er.

Beide sind fest entschlossen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. „Es gibt schon Tage, an denen wir keinen Bock haben“, sagt die 30-Jährige und ihr Mann ergänzt: „Dann würden wir uns am liebsten ne Pizza einwerfen und alles hinschmeißen. Aber wenn ich mir dann die Vorher-Nachher-Bilder anschaue, denke ich: auf keinen Fall.“

Denn was hinter dem Ehepaar liegt, wird es nicht so schnell vergessen. Beide machten eine der härtesten Phasen ihres Lebens durch – mit viel Schweiß, Schmerz und Tränen. Fabian Pötzsch spricht rückwirkend von einer Zeit, die „sehr anstrengend, hart, motivierend, spannend – einfach genial“ war. Dabei hat ihn das Auftreten in der Öffentlichkeit, vor allem das Wiegen in Unterwäsche, anfangs ziemlich Überwindung gekostet. „Aber irgendwann bemerkt man die Kameras gar nicht mehr.“

Erschwerend kam hinzu: In der Zeit, in der er im Camp in Andalusien war, bekamen die beiden quasi nichts voneinander mit. „So eine Geheimhaltung habe ich noch nie gesehen“, sagt er. Sie bekam jede Woche kurzfristig mitgeteilt, ob ihr Mann weiter im Camp ist oder nach Hause kommt. Doch die beiden kämpften – stets im festen Glauben, dass der jeweils andere genauso hart schuftet.

Was den beiden bitter aufgestoßen ist, waren die Kommentare im Internet. „Das will ich nicht noch mal wiedergeben“, sagt er sichtlich getroffen. Zusammenfassend wurde er wegen einer Knieverletzung als Simulant und sie wegen ihrer emotionalen Ausbrüche als Heulsuse beleidigt. „Dabei kennen uns die Leute doch gar nicht“, merkt Evelyn Pötzsch an.

Durch das Abnehmen soll sich auch ein noch größerer Wunsch der beiden erfüllen: Der nach einer eigenen Familie – auch wenn zu dieser mittlerweile der acht Monate alte Hund „Schoko“ (den Namen hatte er bereits im Tierheim), ein Schäferhund-Collie-Mischling, gehört. „Ich kann es mir jetzt besser vorstellen eine Familie zu gründen“, sagt Fabian Pötzsch. „Wir wollen nach wie vor ein eigenes Kind – machen uns da aber keinen Druck“, sagt seine Frau. Doch wenn es passiert – lieber früher als später – wäre das Glück der beiden perfekt.

Info Das Finale von „The Biggest Loser“ ist an diesem Sonntag, 22. April, 20.15 Uhr in Sat1 zu sehen.