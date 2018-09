Schwerpunkt Bahnhöfe Zuschüsse entscheiden über Parkgebühren

Schwerpunkt Bahnhöfe / Sandra Bildmann

Werktags im Morgengrauen: Autofahrer tuckern durch die Parkplatzreihen am Bahnhof Vaihingen, verzweifelt auf der Suche nach einer Lücke für den eigenen Wagen. Wer nach 8 Uhr kommt, hat in der Regel Pech. Dann scheuen sich die Fahrer nicht davor, ihr Auto ordnungswidrig abzustellen. „Wir zählen dann auf den angrenzenden Feldwegen durchaus 30 Fahrzeuge oder mehr“, berichtet Martina Fischer, Pressereferentin der Stadt Vaihingen.

Gründe für Beliebtheit

Die Beliebtheit des Vaihinger Bahnhofs hat mehrere Gründe: Hauptattraktion ist wohl der kurze Weg nach Stuttgart. Über die Schnellbahnstrecke dauert die Fahrt in die Landeshauptstadt mit dem Interregio-Express nur 17 Minuten – beinahe halb so lange wie mit dem Regionalexpress. „Das zieht Pendler an“, glaubt Fischer. Auch die Lage als Grenzbahnhof der Verkehrsverbünde Karlsruhe und Stuttgart lockt: Der Reisende kann Kosten sparen, die gegebenenfalls bei der Nutzung beider Verkehrsverbünde anfallen.

Die Anbindung an die Schnellbahntrasse macht es zudem möglich, dass Vaihingen regelmäßig von Fernverkehrszügen angefahren wird, die zwischen den Knotenpunkten Stuttgart und Karlsruhe beziehungsweise Mannheim unterwegs sind. Direktverbindungen von Vaihingen aus gibt es beispielsweise nach Hamburg, Köln, München und Berlin. Der ICE-Bahnhof ist daher nicht nur für Berufspendler attraktiv, sondern auch für Fernreisende.

Die umfangreichen P+R-Stellflächen sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Da staune man manchmal, welche Kennzeichen dort auftauchten, berichtet Fischer. Momentan finden 772 Fahrzeuge auf den Parkflächen am Bahnhof Platz – zum Nulltarif. Mit dem Bau des neuen Parkhauses soll die Situation etwas entspannt werden, allerdings waren im Gegenzug Gebühren für alle Parkplätze angekündigt worden. Das wiederum ist indes noch nicht beschlossene Sache.

Die Entscheidung über den Verzicht der Parkgebühren liegt beim Gemeinderat und hänge laut Fischer derzeit davon ab, ob es mit der Einnahmegarantie durch die Region in Höhe von 180 Euro pro Stellplatz klappt. Das wiederum sei an steuerliche Aspekte gekoppelt, die im Moment geklärt würden, so die Pressereferentin der Stadt.

In drei Wochen geht’s los

In drei Wochen beginnen die Bauarbeiten für das neue Parkhaus. Dafür werden 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Land und Region bezuschussen das Projekt mit jeweils 900 000 Euro, so dass sich der Anteil der Stadt auf 1,6 Millionen Euro beläuft. „Wenn die Konstruktion mit der Einnahmegarantie durch die Region nicht funktioniert und wir Gebühren erheben müssten, kämen zu den genannten Kosten noch Zusatzkosten in Höhe von 150 000 Euro, zum Beispiel für Parkscheinautomaten, hinzu“, erläutert Martina Fischer. In rund drei Wochen, am 12. Oktober, sollen die Bauarbeiten losgehen. Die Verantwortlichen kalkulieren mit einer Inbetriebnahme des neuen Parkhauses zum Ende der Sommerferien 2019.

Während der Bauphase für das neue Parkhaus wird es allerdings zu Einschränkungen kommen: Etwa 50 Parkplätze werden vorübergehend wegfallen. Für die Hälfte will man durch eine Umnutzung des Bussteigs vier Alternativen schaffen.