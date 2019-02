Sachsenheim Zusammenlegung nimmt Konturen an

Sachsenheim / Von Michaela Glemser

Die Freiwillige Feuerwehr in der Gesamtstadt steht vor einem Wandel. Vor allem die Zusammenführung dreier Kirbachtal-Wehren beschäftigte rund 200 Teilnehmer bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag. So soll auch ein noch größeres Wir-Gefühl entstehen.

„Wir haben im Brandschutzbedarfsplan die bestehende Struktur unserer Feuerwehr in Sachsenheim mit Mannschaft, Ausrüstung und Ausbildung genau analysiert. Nachdem der Plan im März im Technischen Ausschuss und Gemeinderat präsentiert wurde, wollen die Vertreter der Stadt mit den Investitionen in Bezug auf Fahrzeuge und Gebäude der Wehr beginnen“, machte der Gesamtkommandant der Sachsenheimer Feuerwehr, Philipp Rousta, auf der Hauptversammlung der Feuerwehr am Samstag in der Hohenhaslacher Kirbachtalhalle deutlich. Er bat alle Beteiligten die Notwendigkeit der Investitionen, die der Bedarfsplan empfiehlt, auch zu erkennen.

Noch näher zusammenrücken

Der Feuerwehrbedarfsplan gibt die Rahmenbedingungen für besagte Veränderungen, die ein effektiveres Zusammenarbeiten der Wehrabteilungen in allen Stadtteilen ermöglichen sollen vor. Er wurde im vergangenen Jahr von Wehr und dem Experten Dr. Roland Demke von der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg erstellt und soll im März im Gemeinderat vorgestellt werden. Rousta appellierte auch an die Feuerwehrleute, noch näher zusammenzurücken und zusammenzuwachsen. „Wir sind schließlich eine Stadt mit einer Wehr.“, betonte der seit vergangenem Jahr erste hauptamtliche Kommandant der Stadt.

Bürgermeister Horst Fiedler verwies darauf, dass sich diese neu geschaffene hauptamtliche Stelle bei der Sachsenheimer Feuerwehr sehr gut etabliert habe. „Ich möchte mich auch nochmals bei den ehrenamtlichen Gesamtkommandanten der vergangenen Jahre für ihre tolle Arbeit bedanken. Dennoch war dieser Schritt zur Hauptamtlichkeit richtig, denn Philipp Rousta kann sich jetzt voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren“, erklärte Fiedler.

Der Sachsenheimer Rathauschef ging ebenfalls auf den Bedarfsplan ein, der bereits im Feuerwehrausschuss besprochen worden ist. „Wenn der Plan im März in Kraft gesetzt worden ist, wollen wir die einzelnen Maßnahmen angehen, auch in Bezug auf die Zusammenlegung einzelner Abteilungen im Kirbachtal“, sagte Fiedler, „für den gemeinsamen Standort des Feuerwehrgerätehauses im Kirbachtal hat ein Architekturbüro im Herbst 2018 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das Ergebnis werden wir jetzt diskutieren.“ Er schilderte, dass zwei bis drei Grundstücke, unter anderem auf Ochsenbacher Gemarkung, zur Auswahl stünden.

Im zurückliegenden Jahr mussten die Sachsenheimer zu insgesamt rund 100 Einsätzen ausrücken. Der Großbrand eines Wohn- und Geschäftshauses im November in der Bahnhofsstraße in Großsachsenheim war die umfangreichste Aufgabe. Zudem gab es drei mittlere und acht kleinere Brandeinsätze. Bei neun technischen Hilfeleistungen nach Sturmschäden sowie vier nach Hochwasser und Unwetter ebenso wie bei sechs Verkehrsunfällen war die Hilfe der Sachsenheimer Feuerwehr gefragt.

Besonders erfreulich entwickelt sich der Nachwuchsbereich der Feuerwehr, denn die Jugendabteilung der Gesamtwehr ist mit derzeit 38 Mitgliedern voll belegt. Sechs Mädchen und Jungen stehen sogar auf der Warteliste. Für die Musik bei der Jahreshauptversammlung sorgte der Spielmannszug der Feuerwehr.