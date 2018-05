Sersheim Zur Erholung ins Biwak

Next

Diese Frauen zeigten, was in den USA um 1860 in Mode war. © Foto: Richard Dannenmann

Wie zuzeiten des amerikanischen Bürgerkriegs: Eine Armeeeinheit auf dem Marsch in Sersheim. © Foto: Richard Dannenmann

Sersheim / Michaela Glemser

Entspannt saß Familie Schultchen aus Ludwigshafen auf ihren alten Holzstühlen und beobachtete die vorbeiflanierenden Besucher. „Wir kommen schon seit zehn Jahren nach Sersheim. Seit 14 Tagen haben wir jetzt unser Zelt und unsere Hütte im Lager aufgeschlagen und genießen diese Erholung in vollen Zügen“, erzählte Konstanze Schultchen. Gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Jürgen, ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter sowie den beiden fünf- und sechsjährigen Enkelkindern ist sie mehrmals im Jahr auf Hobbyistentreffen in ganz Deutschland unterwegs. „Aber in Sersheim ist die Atmosphäre besonders familiär. Wir freuen uns, Freunde und Bekannte wieder zu treffen und einmal wirklich vom Alltag sowie Stress abzuschalten. Das ist Urlaub pur“, erklärt Konstanze Schultchen, die 1976 von der Faszination des Lebens der Indianer, Cowboys und Trapper ergriffen wurde.

Nachgestellte Kämpfe

Nicht weit von den Schultchens entfernt unterhielten sich Frauen in langen Gewändern mit breiten Röcken, wie sie damals zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 1865 üblich waren. „Das Lagerleben in Sersheim ist mit einem großen Familientreffen vergleichbar. Wir stammen aus dem Schwarzwald sowie aus Bayern und treffen uns einmal im Jahr hier in Sersheim. Die Einfachheit des Lagerlebens ist wirklich empfehlenswert, denn nichts entspannt mehr“, schwärmen die vier Frauen, deren Ehemänner als „Soldaten“ in unterschiedlichen historischen Vereinigungen wie beispielsweise der „7th Georgia Cavalry“ aktiv sind.

Dabei werden auch immer wieder Schlachten zwischen den Südstaaten- und Nordstaaten-Armeen nachgespielt. In Auszügen konnten auch die Besucher in Sersheim die nachgestellten Kämpfe mit lautem Waffenknall und Kanonenschlag beobachten.

Überhaupt dominierte im Lager die Vielfalt: Indianer, Trapper, Waldläufer, Bürgerkriegssoldaten und Cowboys feierten friedlich miteinander und sorgten in der kleinen Zeltstadt vor den Toren Sersheims für eine ganz besondere Stimmung. Sogar Mitglieder der „Württembergischen Leichten Garde“, welche die Leibgarde von Herzog Carl Eugen symbolisierte, hatten von Ludwigsburg den Weg in die Mettertalgemeinde gefunden.

„Damals wurden auch Soldaten aus Württemberg nach Amerika als Söldner verkauft. Daher passen wir mit unserer Garde auch in die Welt der Siedler und Trapper“, betonte „Major“ Jürgen Behr. In der Zeltstadt gab es zudem viele Verkaufsstände, an denen nicht nur die Hobbyisten, sondern auch viele Besucher nach historischen Kostümen, Fellen, Indianerschmuck, Messern und anderer Ausstattung aus der Zeit des Wilden Westens stöberten.

Seit 40 Jahren dabei

Dass es den Hobbyisten im Lager in Sersheim Jahr für Jahr so gut gefällt, ist vor allem Robert „Graubart“ Supper zu verdanken, der 2018 wie das Internationale Vorderlader- und Schwarzpulver-Turnier selbst Jubiläum feierte. Seit 40 Jahren und damit von Anfang an organisiert er diese beliebte Veranstaltung, zu der Gäste auch aus dem benachbarten Ausland wie Frankreich und der Schweiz anreisen.

„Das ist einfach meine Welt. Schon seit Anfang März wohne ich in meiner Hütte im Lager und schaue, dass sich alle Bewohner wohlfühlen. Unsere 46 Vereinsmitglieder ziehen alle an einem Strang und helfen mit. Wenn der eine seinen Platz hinter der Theke verlässt, steht der andere schon parat“, schilderte der 77-Jährige, den nahezu alle im Lager kennen und der in den Reihen des Sersheimer Schützenvereins ein Urgestein ist.

Immer wieder lässt er sich etwas Neues einfallen, um das Westerntreffen noch besser zu gestalten. „Auch die nachfolgenden Generationen sind glücklicherweise gerne mit dabei. So hatte mein Enkel in diesem Jahr die Idee, eine rote Stoffverkleidung im Saloon anzubringen. Die Jungen sorgen für frischen Wind“, erläuterte Supper.