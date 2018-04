Rückgang Zu wenig Platz für den Feldhasen

Ludwigsburg/Sachsenheim / Michaela Glemser

Durch sein Fernglas beobachtet Stefan Ott die Wiesen und Felder vor den Toren Hohenhaslachs. Die flinken Feldhasen sind in den Mulden der umgepflügten Ackerflächen nur schwer zu erkennen. „Früher gab es in meinem Revier viele Feldhasen, aber der Bestand hat seit den 70er-Jahren deutlich abgenommen“, betont der Pächter der Reviers „Hohenhaslach-Süd“ und Hegering-Leiter Stromberg, Vaihingen und Enz.

Ein Grund: Die Zahl der Fressfeinde hat erheblich zugenommen. „Der Bestand an Füchsen, Dachsen, Mardern oder Rabenvögeln ist sehr hoch. Zudem sind auch die Hauskatzen für den Nachwuchs der Feldhasen gefährlich“, erklärt der Experte, „die Häsin legt ihre Jungen hinter Erdschollen oder in den Wiesen ab und säugt sie nur ein- oder zweimal am Tag. Sonst sind die jungen Feldhasen alleine.“ Seine Kollegin Hannah Reutter ergänzt, dass auch immer wieder Spaziergänger die kleinen Hasen mitnehmen, weil sie denken, dass die jungen Tiere zurückgelassen worden wären.

Die Feldhasen liegen in geschützten Boden- oder Wiesenmulden. Drei- bis viermal pro Jahr kann eine Häsin Junge bekommen. Die erste Generation ist schon in diesen Tagen in Feld, Wald und Flur aktiv. „Zudem benötigen die Feldhasen eine strukturreiche Fläche mit nahrhaften Wildkräutern und Gräsern. Doch durch die Flurbereinigungsmaßnahmen und die intensive landwirtschaftliche Nutzung sind kaum noch ausreichend große Blüh- sowie Grünstreifen vorhanden, welchen den Tieren als Rückzugsorte und Nahrungsquelle dienen können“, macht Jägerin Reutter deutlich. Mindestens drei Meter breite Grün- und Blüstreifen seien sinnvoll. „Dies kommt nicht nur den Feldhasen, sondern auch den Insekten zugute. Auf den Streuobstwiesen und in Heckengürteln fühlen sich die Feldhasen ebenfalls wohl“, erläutert Stefan Ott.

Elf Hasen pro Quadratkilometer

Zudem setzt nasskaltes, windiges Wetter im Winter und Frühjahr vor allem dem Nachwuchs zu und begünstigt die Ausbreitung von Krankheiten. „Bei einem bei Besigheim tot aufgefundenen Feldhasen wurde in diesen Tagen Tularämie festgestellt“, berichtet Ott. Die im Volksmund Hasenpest genannte Krankheit ist auf Hunde und Menschen übertragbar. Sie wurde zuletzt mehrfach im Bodenseekreis registriert und befindet sich auf dem Vormarsch.

„Wir haben schon in den vergangenen Jahren keine Feldhasen mehr bejagt, um den Bestand wieder etwas zu erhöhen“, unterstreicht Ott, „zugleich versuchen wir die Anzahl der Füchse entsprechend einzudämmen.“ Nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes (DJV) gebe es durchschnittlich auf Wiesen und Feldern in Deutschland elf Feldhasen pro Quadratkilometer. „Wir beobachten in unserem Revier pro landwirtschaftlicher Fläche ein bis zwei Feldhasen“, sagt Ott. Das Revier „Hohenhaslach-Süd“, das der Jäger mit Jürgen Elsäßer gepachtet hat, hat 340 Hektar Fläche, davon rund 300 Äcker und Wiesen.

„Ich denke, in den vergangenen Jahren ist in der Öffentlichkeit das Bewusstsein dafür erwacht, dass die einheimischen Tierarten auch erhalten werden müssen. Wir setzen auch auf das Verständnis von Landwirten, Spaziergängern und Freizeitsportlern, dass alle ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass gerade die Feldhasen-Population wieder zunimmt“, erwähnt Hannah Reutter.

So sollten Spaziergänger auf den Wegen bleiben und ihre Hunde vor allem in der Nähe des Waldes und an Hecken- sowie Grünstreifen anleinen, damit diese keine Hasen aufstöbern und hetzen. Radler und Jogger sollten die bestehenden Wege nicht verlassen und sich nicht kreuz und quer durch Wald und Flur fortbewegen, um die Wildtiere nicht unnötig aufzuschrecken. Die Landwirte wiederum sollten ihre Ackerflächen nicht stetig zu Lasten der Grün- und Blühstreifen ausdehnen.

NABU fordert Renaturierung

Das wünscht sich auch der Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes Ludwigsburg, Frank Handel: „Renaturierungsmaßnahmen aller Art helfen den Feldhasen, aber natürlich in erster Linie Gehölzstreifen und Buntbrachen zwischen den Feldern. Dies nützt auch den selten gewordenen Feldvögeln wie Rebhuhn, Feldlerche und Kiebitz. Ihnen fehlen wie den Feldhasen Verstecke und Nahrung.“