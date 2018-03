Sachsenheim Ziel: Mehr Kultur in der Häfnerhalle

Von Michaela Glemser

Es war eine schnelle, aber dennoch reiflich überlegte Entscheidung. Peter Federer wird als neuer Vorsitzende den Verein „Unser Dorf 2005“ in die Zukunft führen. Seit dem Rücktritt des langjährigen Vorstands Joachim Liebherr im März 2017 war diese Position beim Trägerverein der Häfnerhalle verwaist, da sich kein geeigneter Nachfolger finden ließ.

Dies hat sich nun geändert, denn bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung konnte sich Peter Federer den über 40 anwesenden Mitgliedern vorstellen und wurde anschließend von ihnen zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt.

„Im Januar dieses Jahres bin ich in den Vorruhestand gegangen. Ich habe nun wieder mehr Zeit und habe neue Aufgaben gesucht. Im Verein bin ich mit meiner Familie bereits von Anfang an Mitglied, konnte mich nur bisher aus beruflichen Gründen nicht so stark engagieren.“ So der 55-jährige, gebürtige Marbacher, der bereits seit 20 Jahren in Häfnerhaslach lebt. Als Peter Federer von den Vorstandsmitgliedern Ursula und Hans Lorch sowie Jürgen Haagen im Januar dieses Jahres angesprochen wurde, ob er sich vorstellen könne, die Position des Ersten Vereins-Vorsitzenden zu übernehmen, hat er zunächst schon gezögert.

Mehr Veranstaltungen geplant

Ganz so schnell wollte er seine Zeit im frisch begonnenen Ruhestand nicht mit einer neuen Herausforderung ausfüllen. „Aber ich habe die Geschicke des Vereins über die Jahre immer verfolgt. Mir ist es wichtig, dass die Häfnerhalle als Veranstaltungsstätte für unsere Dorfgemeinschaft erhalten bleibt. Außerdem habe ich neue Ideen, die vielleicht für frischen Wind sorgen können“, betont Peter Federer.

Er will vor allem die Zahl der Veranstaltungen in der Häfnerhalle in Zukunft erhöhen, um mehr kulturelle Angebote für die Menschen vor Ort schaffen zu können, aber auch um verstärkt Gäste von außerhalb anzuziehen. Die Erlöse der Events sollen die Vereinskasse füllen, um damit die Finanzmittel für die Instandhaltung der Halle zu sichern.

„Die Häfnerhalle muss kulturell wieder interessanter werden und zwar für alle Generationen, gerade auch für unsere Jugend in Häfnerhaslach“, unterstreicht der zweifache Familienvater, der im Ort gut vernetzt ist und auch mit dem langjährigen Vorstand Joachim Liebherr einen regen Austausch pflegt.

Zudem will Peter Federer die stagnierenden Mitgliederzahlen beim Verein wieder in einen Aufwärtstrend führen. Derzeit sind es insgesamt 200 Mitglieder, wobei es in Spitzenzeiten auch schon einmal 260 waren. Schon seit geraumer Zeit konnten keine Neuzugänge mehr verzeichnet werden.

Aber auch um die Instandhaltung und Wartung der Häfnerhalle muss sich der neue Erste Vorsitzende nun kümmern. Es gab bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung Sachsenheim, denn noch in diesem Jahr soll die in 2017 verschobene Sanierung des Hallendachs durchgeführt werden. „Ich muss mich in die technischen und gesetzlich notwendigen Sicherheitsprüfungen noch genau einarbeiten und bin froh, dass ich dabei auf die Unterstützung der bisherigen Vorstandsmitglieder zählen kann, die auch im zurückliegenden Jahr die Aufgaben sehr gut geschultert haben“, macht Peter Federer deutlich. Ein neu gegründeter Technischer Ausschuss wird den Vorstandsmitgliedern künftig bei diesen Pflichten zur Seite stehen.

„Wir sind alle glücklich, dass wir nach langer Suche einen Ersten Vorsitzenden gefunden haben, der von den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung so toll aufgenommen wurde. Die Erleichterung ist in allen Reihen sehr groß“, stellt Pressesprecherin Ursula Lorch fest.

Noch im April dieses Jahres will Peter Federer im Verein zu einer ersten „Brainstorming-Sitzung“ einladen, um neue Ideen zu sammeln und vielleicht auch ungewöhnliche Wege zu gehen. „Alles ist möglich, wir müssen nur intensiv darüber nachdenken. Auch unsere Vereine vor Ort sollen die Häfnerhalle wieder verstärkt für ihre Vereinstätigkeiten nutzen können“, wünscht sich Peter Federer.