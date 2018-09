Sersheim Ziel: Bewusstsein schärfen

Sersheim / Sandra Bildmann

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz behauptete kürzlich, Vorfälle wie in Chemnitz seien in Österreich nicht denkbar – und das, obwohl er mit der rechtspopulistischen FPÖ regiert. Weltweit sind populistische Parteien am rechten Rand auf dem Vormarsch. Nationalistisch und rechtsextremistisch motivierte Taten rücken in den Blickpunkt. Aus aktuellem Anlass hat die BZ beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg, deren Landeskoordination in Sersheim sitzt, nachgefragt, wie dort die momentane politische Lage eingeschätzt wird: Ist die Demokratie in Gefahr? Sind Vorfälle, wie sie in Chemnitz geschehen sind, auch in der Region möglich oder gar wahrscheinlich? Wie kann man dem entgegenwirken?

Demokratiezentrum in Sersheim

„Ich würde per se den Teufel nicht an die Wand malen wollen“, sagt Sinja Wernz, die Programmreferentin der Jugendstiftung Baden-Württemberg ist und im Demokratiezentrum arbeitet. „Ich wage nicht zu sagen, dass so etwas hier nie passieren wird, aber auch nicht auf jeden Fall. Allerdings nehmen wir auch in Baden-Württemberg extremistische Strömungen war“, so Wernz. Sowohl in Universitätsstädten als auch in ländlichen Gegenden gebe es Stammtische und Aktionen von Gruppieren, die vom Verfassungsschutz beobachtet würden.

Allgemein sieht die Programmreferentin die Demokratie nicht in Gefahr. Ihr Eindruck ist, dass die Mehrheit der Menschen kein Problem mit Migration und Integration hat. Gleichwohl fordert sie: „Wir müssen die schweigende Mehrheit besser mobilisieren.“ Man müsse bewusst machen, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, in Frieden und Wohlstand zu leben – wenngleich Ängste und Sorgen der Menschen nicht unbeachtet gelassen werden dürften.

Seit 2015 gibt es das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, das in Sersheim koordiniert wird, um mit einer dezentralen Strategie die Menschen vor Ort anzusprechen. „Veränderung geht am besten von dort aus, wo die Menschen leben“, glaubt Wernz. Dass die Notwendigkeit der Bemühungen der Jugendstiftung und des Demokratiezentrums in den letzten Jahren zugenommen hat, möchte Wernz nicht bestätigen. Jedoch sei sie offensichtlicher geworden. So beobachte sie beispielsweise, dass vermehrt Verschwörungsmythen wie beispielsweise die Verbreitung der Begrifflichkeit der „Lügenpresse“ Einzug hielten. Aufgabe des Demokratiezentrums ist daher, die Menschen zu sensibilisieren, Aufklärungsarbeit zu leisten und sogenannte Stakeholder zu vernetzen.

Demokratie leben

Wernz weist darauf hin, dass Demokratie zu leben ein kontinuierlicher und sich verändernder Prozess sei, der mit Anstrengungen verbunden ist, weil stets auf Veränderungen reagiert werden müsse. Zum Beispiel die Sozialen Medien. Als großes Problem erachtet es Wernz, dass sich dort ungeprüfte Inhalte schnell verbreiten können. Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg will daher gerade bei jungen Menschen das Bewusstsein darüber schaffen und stärken und setzt daher an der Basis an: ein diplomatisches Gespür erlernen, Meinungen aushalten und die Form des Zusammenlebens neu entdecken.